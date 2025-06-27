中評花絮：馬英九與遊客互動 又秀肌肉又下腰

中國國民黨前主席馬英九同中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤一同來到莫高窟參觀（中評社 盧哲攝） 中評社敦煌6月27日電（記者 盧哲）正在甘肅參訪的中國國民黨前主席馬英九26日率台灣青年參觀了位於敦煌的莫高窟。馬英九興致勃勃，一下車就與遊客互動，展示“健身先生秀肌肉”的姿勢。在進入洞窟前，馬英九還特意向外走出幾步，用高難度向後仰的“下腰”動作向二層遊客打招呼，盡顯其長期堅持運動的優秀體質。



當天，馬英九同中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤一同來到莫高窟參觀。上午約11時，一行人乘車抵達莫高窟後，馬英九一下車就被正在參觀的遊客認出，不少人圍攏上前打招呼、拍照。雖然當時記者區距離較遠，聽不清具體談話內容，但中評社記者拉長鏡頭，能看到馬英九在隱約的歡笑聲中擺出“健身先生秀肌肉”的姿勢，圍觀民眾個個滿面笑容，紛紛拿出手機拍下難得瞬間。



在參觀第二個洞窟前，馬英九聽到上層位置有不少民眾招呼，特意向外跨出幾步，用高難度向後仰的“下腰”動作向二層遊客打招呼，引起民眾熱烈的回應，有人高喊：“小馬哥！”“歡迎”，也有遊客用閩南話喊“台灣要回來”。馬英九則微笑向遊客問候：“大家從哪裡來啊？”



有正在特窟區參觀的遊客忽見馬英九，特意站立停留圍觀。有大陸遊客對記者說“他比以前看起來胖了一些”，“他支持中華文化，我們就支持他”；也有正在參觀的大陸青年說“我很喜歡他，他以前是我的偶像。”



