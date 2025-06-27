特寫：馬英九與中評記者自拍“要照帥一點”

馬英九與宋濤主任一起走向中評社記者，兩人都一起看向手機露出微笑（中評社 盧哲攝） 中評社敦煌6月27日電（記者 盧哲）正在甘肅參訪的中國國民黨前主席馬英九26日率台灣青年參觀了位於敦煌的莫高窟。由於洞窟場地有限、此次安排的採訪區距離參訪團較遠，但馬英九一行對媒體“盡量招呼”，還主動走上前與中評社記者自拍。



當天，馬英九同中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤一同來到莫高窟參觀。上午約11時，一行人乘車抵達莫高窟後，馬英九一下車就被正在參觀的遊客認出，不少人圍攏上前打招呼、拍照。但由於莫高窟景區內場地有限，記者區被劃在距離參訪團較遠的位置，拍照和聽音都有些挑戰。不過，中評社記者發現，當天興致勃勃的馬英九很願意回應路人（包括媒體）的招呼，拍攝時向他揮揮手，只要他看到了，基本都會看向鏡頭揮手回應。這對於記者拍攝圖片來說是十分友好的。



在參觀過程中，馬英九一行也很樂意與在場媒體互動。在記者能抵達的第一個參觀點，馬英九路過記者區時問：“你們從哪裡來？”當聽到台灣媒體自我介紹後，也用台語說“你們也台灣來的啊”。



在第二個參觀點，馬英九又看到記者一行在道路上方等候，就又停下，仰頭與大家打招呼。此時國台辦新聞局局長陳斌華向宋濤與馬英九介紹，在場的幾位台媒同業分別來自哪些媒體、都常來大陸採訪。現場記者問馬英九對欣賞莫高窟的感受時，馬英九說：現在說的話太片段了，要全看完之後給出比較完整的論述。



當參觀行程即將結束，由於沒有再安排採訪提問環節，中評社記者抱著試一試的心態，在記者區內對著馬英九一行即將路過的位置站好，打開手機前置攝像頭，希望能拍攝更近距離、不同角度的照片。沒有等待多久，馬英九與宋濤一行就朝著記者區走來——被記者“賭對了”！馬英九看到記者舉起的手機，稍微放慢了腳步揮揮手，然後就與宋濤主任一起走了過來，兩人都一起看向手機露出微笑，在鏡頭裡的人物全都笑容滿面。馬英九還對中評社記者說：“照清楚一點”，宋主任也打趣說：“他說要照他照清楚一點。”馬英九又說：“是要照帥一點！”在人群的歡笑聲中，馬英九與宋濤一行離開，結束了莫高窟的參觀行程。

