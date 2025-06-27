世界和平論壇7月舉行　國家領導人將出席

世界和平論壇秘書長楊斌（中評社 海涵攝） 中評社北京6月27日電（記者 海涵）第十三屆世界和平論壇媒體吹風會暨2025年度“清華會客廳”媒體沙龍26日上午在遼寧大廈舉行，世界和平論壇秘書長楊斌就本屆世界和平論壇相關情況予以介紹。



第十三屆世界和平論壇將於2025年7月2日至4日在北京舉行，本屆論壇主題為“共促世界和平與繁榮：共擔、共享、共贏”。楊斌介紹，這一主題的提出有深刻的現實背景，當前國際局勢複雜嚴峻，局部衝突此起彼伏，戰火硝煙仍在多地區彌漫，民粹主義思潮湧動，全球經濟增長乏力，和平和發展面臨前所未有的挑戰。在這一背景下，強調共擔責任、共享機遇、共贏未來的理念顯得尤為重要。本屆論壇旨在匯聚全球智慧，探討如何通過加強國際合作共同承擔維護和平、促進發展的責任，共享全球化帶來的機遇，最終實現世界各國的共同繁榮和持久和平。



楊斌透露，在7月3日上午論壇開幕式上，將有國家領導人出席並作重要講話。此外，中聯部部長劉建超和國家航天局總工程師李國平將分別出席兩場午餐演講。本屆世界和平論壇設置了4場大會討論和18場小組討論。大會討論主題包括國際秩序與世界和平、泛安全化與全球安全困境、全球南方與世界和平繁榮、大國協調與衝突解決等。小組討論主題則涵蓋亞太合作與安全、維護國際經濟秩序、上合組織與地區安全合作、東亞經濟合作、變化中的跨大西洋關係、人工智能的風險與全球監管、特朗普2.0時代的中美關係等熱點議題。



楊斌介紹道，此次論壇邀請了來自25個國家的49位高級別的外國嘉賓，日本前首相鳩山由紀夫、歐洲理事會前主席赫爾曼·範龍佩、新加坡前外長楊榮文、印尼前外長哈桑·維拉尤達、韓國總統前特別助理文正仁等多國政要將出席本次論壇。擬發言的外國嘉賓超過60位，其中正部級及以上的超過17位，來自全球南方國家的嘉賓超過50%，超過了發達國家的嘉賓數量，這充分體現了世界和平論壇日益增強的國際吸引力和代表性。



