閻學通答中評：中國有能力維持台海地區秩序

清華大學國際關係研究院名譽院長閻學通（中評社 海涵攝） 中評社北京6月27日電（記者 海涵）清華大學國際關係研究院名譽院長閻學通26日上午在第十三屆世界和平論壇媒體吹風會暨2025年度“清華會客廳”媒體沙龍上回答中評社記者提問時表示，中國政府有能力維持台海地區的秩序。中國政府對台政策非常明確，就是要促進兩岸融合發展。他同時指出，東亞地區已經有了一個長和平機制，是當今世界比較和平和安全的地區。



閻學通說，中國政府有能力維持台海地區的秩序。“這是在中國軍事能力範圍內的，”他進一步指出，中國的軍事能力已經很強大，中國不會由外部的大國決定（台海）這個地區是否進行戰爭。同時，閻學通也表示，中國政府對台政策非常明確，就是要促進兩岸融合發展，從國台辦的表態和日前舉行的兩岸融合發展示範區建設專題推進會中都可以看得很清楚。



閻學通提到，有一個現象特別值得我們研究——為什麼經常被認為“不穩定”的東亞（包括南海、釣魚島、台海、朝鮮半島）自1991年柬埔寨戰爭結束後，並未發生戰爭、保持著長期和平？閻學通指出，在過去幾十年中，東亞地區都沒有戰爭，從歷史發展慣性規律來看，這種慣性還能持續。“持續多長時間我不敢做出預測，但至少5年之內不會發生戰爭，大家是有把握的。”



閻學通說，那些認為“東亞地區不安全”“東亞地區有各種危險甚至台海地區存在不確定性”的言論多來自於處於戰爭狀態的地區和國家，如歐洲、美國。從1991年冷戰結束後，歐洲進行了多場戰爭，先是亞美尼亞和阿塞拜疆，後是希臘和土耳其，又是科索沃戰爭，接著是車臣戰爭，再就是烏克蘭戰爭……30年間共11場戰爭。“而東亞地區已經有了一個長和平機制，”閻學通表示，東亞是世界上相對安全、比較和平的地區。他指出，現在全球最不和平的地區有三個，分別是歐洲、中東和非洲。他說，如果我們關注世界和平發展，就應該先關注正在進行戰爭的那些地區，這些地區如果不打仗，世界就會比較和平；而當前沒有發生戰爭的地區發生戰爭的可能性則比較小。



