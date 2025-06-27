閻學通談以伊衝突：美國不具有主動權

清華大學國際關係研究院名譽院長閻學通（中評社 海涵攝） 中評社北京6月27日電（記者 海涵）第十三屆世界和平論壇媒體吹風會暨2025年度“清華會客廳”媒體沙龍26日上午在遼寧大廈舉行。清華大學國際關係研究院名譽院長閻學通就當前國際安全形勢予以分析。他指出，當今國際秩序不穩定性上升、不確定性加強的一個重要原因，就是美國沒有能力按計劃執行軍事行動，相反其行動總是隨形勢發生不得已的變化。此外，現在戰爭的長期化已經出現，停火不意味著就能實現和平，這是國際秩序出現不確定性的另一方面原因。



閻學通從近期爆發的伊朗－以色列衝突切入，他表示，6月10日，美國和以色列官員都表示，特朗普反對以色列對伊朗實施軍事打擊。此時美國持反對態度，原因是特朗普要維護其國內“讓美國再次偉大”（MAGA）群體的支持，該群體認為內塔尼亞胡的利益不是美國的利益，美國不應為內塔尼亞胡的利益發動戰爭。然而，美國兩黨似乎都難以擺脫內塔尼亞胡政府的牽制。此前加沙戰爭中，以色列阻止美國對加沙的援助，內塔尼亞胡還促使美國國會通過與美國第一修正案（言論自由）相悖的《反猶太主義意識法案》，可見其影響力之強。



閻學通續指，到了6月22日，內塔尼亞胡表示，“美國軍事行動是於以色列充分協調下實施的”。這其實就是在暗示，美國是按照以色列的想法採取的軍事行動。6月24日，特朗普宣布以伊達成停火協議後4小時，雙方再次進行軍事打擊。特朗普對此十分憤怒，他卻發現難以控制以色列。25日，特朗普在北約發言時稱，以色列和伊朗之間的衝突可能再次爆發，連特朗普自己都感覺到內塔尼亞胡可能並不會聽他的。



通過上述梳理，閻學通表示，美國在這場戰爭中並不具有像很多人想象的那樣的主動權。美國的最高決策者在11天內態度發生了180度轉變，且其所做決定都是不得已做出的，那何談確定性？也因此，我們總是感覺到國際形勢變得非常不確定。



閻學通指出，當今國際秩序不穩定性上升、不確定性加強的一個重要原因，就是美國沒有能力按計劃執行軍事行動，相反其行動總是隨形勢發生不得已的變化。此外，現在戰爭的長期化已經出現，停火不意味著就能實現和平，這是國際秩序出現不確定性的另一方面原因。



閻學通表示，“超級大國捲入不意味著戰爭很快就可以結束，這是一些人的想象，沒有那麼容易的事。歷史證明超級大國捲入多數情況下是升級戰爭，使戰爭規模更大”。



閻學通認為，特朗普回歸加劇了其第一任期開啟的逆全球化秩序。未來幾年，國際形勢可能呈現以下特點：軍事衝突增加、核擴散危險加大、人權規則被嚴重違反、關稅衝突更加嚴重、更多產業鏈斷裂、經濟制裁常態化、以“決策者個人間交易”為基礎的秩序可能形成。



