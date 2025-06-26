富權：“非新系”籍高雄市長初選實行大集結？

中評社香港6月26電／澳門新華澳報26日發表富權文章：“非新系”籍高雄市長初選實行大集結？以下為文章內容。



有意參加高雄市長選舉的民進黨四位在地“立委”，在林岱樺因涉詐領助理費案而被高雄地檢署起訴，因而將會依照民進黨的黨內規章獲停權處分，被“沒收”參加民進黨高雄市長黨內初選資格後，就形成邱議瑩、賴瑞隆、許智傑之間“三搶一”的態勢。



其中邱議瑩因其父輩與《美麗島雜誌》的關係，原屬民進黨“美麗島系”。“美麗島系”龍頭、時任民進黨主席的許信良，因與陳水扁爭奪民進黨“二零零零”大選出線權失利而宣布退黨後，“美麗島系”分裂為“新動力”及“新世紀”，邱議瑩跟隨親近許信良的人馬，成為“新動力”的成員。在連“新動力”和“新世紀”都式微後，邱議瑩轉投陳水扁旗下的“正義連線”，與現任高雄市長陳其邁“同一陣線”。但又因其夫婿李永得時任高雄市副市長，而又與時任高雄市長的陳菊關係密切。正因為如此，陳水扁曾經公開指稱，邱議瑩將是民進黨高雄市長初選的“大黑馬”；而陳其邁則將邱議瑩視為自己高雄市長的“接班人”，暗中支持邱議瑩參選高雄市長；邱議瑩也一直在爭取陳菊的支持。而邱議瑩本人的派系色彩並不是十分鮮明，有助於其整合黨內各派系，在民進黨高雄市長黨內初選中的整合度較具優勢。



賴瑞隆屬於以陳菊、賴清德領銜的“新潮流系”中的“南流”，曾在陳菊出任高雄市長時，是高雄市政府海洋局長，曾經主導“黃色小鴨”策展，讓陳菊臉上增光。他現在兼任民進黨中評會主委，與黨中央聯繫密切，因而黨內在高雄市長初選方面，有“大賴（賴清德）挺小賴（賴瑞隆）”的耳語。但就黨內資歷來說，賴瑞隆不如許智傑、邱議瑩。



許智傑也是屬於“新潮流系”，不過是屬於“北流”。據說，他的資歷豐富、作風親民、與人互動無距離感，與各派系關係良好，且是現任高雄市長陳其邁的高中同學，如若派系間無法整合，就有可能成為最大公約數。



但在此前，曾經有過“新潮流系”主張許智傑“讓賢”給賴瑞隆的傳言，不過遭到許智傑的嚴斥否認。實際上，“新潮流系”至今尚未正式表態。因此，在民進黨“三搶一”下，首先“新潮流系”內部就存在著“爭奪”的局面。



即使是“新潮流系”整合成功，也未必能夠贏得高雄市長初選。一方面，在高雄市具有極大影響力的陳菊，因為患病住院多月，已經無力顧及高雄市的地方事務，而賴清德在當選台灣地區領導人後，也已宣布退出“新潮流系”的運作，這也是高雄市長人選遲遲未能整合的原因之一；另一方面，民進黨在高雄市的主要派系，除了是“新潮流系”之外，還有“湧言會”和“正國會”，但呈現“兩大一小”局面，其中因為“三立”電視台的總部在高雄市的關係，“湧言會”在高雄市的實力不容小覷。



本來，在民進黨有意參選高雄市長的四位“立委”中，隸屬於“正國會”的林岱樺的民調最高，也獲得“湧言會”的支持。而在林岱樺被起訴後，在高雄市地域，與“新潮流系”對立的“湧言會”及“正國會”，就要另外找尋對抗“新潮流系”的“代理人”，因而邱議瑩就是首選而且是唯一的人選——其餘兩人賴瑞隆和許智傑都是屬於“新潮流系”。



這讓邱議瑩“冷手執個熱煎堆”，而且機不可失。因此，她作為“立法院”經濟委員會的委員，不顧昨日“立法院”經濟委員會召開會議，邀請“國發會”主委、“經濟部長”、“農業部長”及“中央銀行”首長就“因應國際經貿情勢變化，如何協助我『國產』業面對台幣匯率及國際能源價格遽變”進行報告，並備質詢的議程，跑回高雄市舉行“高雄贏競選辦公室”的成立儀式，力拚民進黨內高雄市長初選。



也正因為邱議瑩具有“非新系”對抗“新潮流系”的意義，因而在昨日的“高雄贏競選辦公室”的成立儀式上，除“新潮流系”外各派系的“立委”、議員、裡長、後援會長與各行各業代表，都親臨現場或拍影片表達祝賀，會場門庭若市，展現多元熱鬧的氣氛，眾人齊喊“高雄贏、邱議瑩”的口號。儼然是“非新系”的“大集結”。

