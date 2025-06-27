中評現場：兩岸同悼張自忠　烈士英魂永不朽

兩岸媒體走進張自忠將軍陵園（中評社 許思悅攝） 中評社重慶6月27日電（實習記者 許思悅）張自忠將軍是抗日戰爭中犧牲的最高將領之一，其“捐軀赴國難”的精神被兩岸共同銘記。今年是張自忠將軍殉國八十五周年，6月26日，兩岸媒體走進位於重慶北碚梅花山的將軍陵園，共同緬懷這位英勇殉國的抗日英烈。張自忠將軍之孫張慶成、台灣大學哲學系教授苑舉正與兩岸媒體同行。



兩岸媒體隨講解員進入張自忠將軍紀念館。紀念館入口放著一張將軍生前的珍貴照片，兩側是毛澤東、周恩來、朱德、蔣中正、李宗仁、馮玉祥為將軍題寫的挽詞：“盡忠報國”、“為國捐軀”、“英烈千秋”……館內展列著將軍的生平事跡：張自忠，字藎忱，山東臨清人，1914年投筆從戎，1935年晉陸軍中將。全民族抗戰爆發後，曾任第59軍軍長、第33集團軍總司令等職，先後參與臨沂保衛戰、徐州會戰、武漢會戰、隨棗會戰、棗宜會戰等。1940年5月16日，在棗宜會戰中壯烈殉國。周恩來贊譽“其忠義之志，壯烈之氣，直可以為我國抗戰軍人之魂。”



寥寥幾句，道不盡將軍的赤膽忠心。兩岸媒體一同觀看《絕筆》紀錄片時，苑舉正教授站在人群中間，神情肅穆。紀錄片還原了張自忠殉國時的細節：中午時分，張自忠的左肩中彈。下午2時，張自忠手下只剩下數百官兵，身邊只留下8名隨從。下午3時左右，日軍終於衝進我方陣地，火線之間，張自忠又中數彈，右胸部被子彈洞穿，噴出的熱血、濺到副官馬孝堂滿臉滿身。剛包完右胸傷口，日軍就一窩蜂、湧了上來。



當年的日軍、有資料記載著張自忠壯烈犧牲的場景：日軍第四隊一等兵藤岡是第一個衝到近前的。突然，從血泊中站起來一個身材高大的軍官，他那威嚴的目光竟然使藤岡立即止步，驚愕地愣在那裡。衝在後面的第三中隊長堂野隨即開槍，子彈打中了那軍官的頭部，但他仍然沒有倒下。清醒過來的藤岡端起刺刀，拼盡全身力氣、猛然刺去，那軍官的高大身軀終於轟然倒地。



“大刀向鬼子們的頭上砍去……”張慶成在張自忠將軍紀念館唱起了《大刀進行曲》，兩岸媒體無不動容。他表示：“祖父因為職務高、影響大，在中華民族史上畫了一道深深的畫痕，這個畫痕還會繼續畫下去。但是我們永遠不要忘記，全國正面戰場、敵後戰場，犧牲了太多太多的中國軍人、中國老百姓。那些人不知姓甚名誰，甚至不知被安葬在哪裡。但是在我的心裡，他和我祖父一樣，同樣是我們中華民族的脊梁。”



兩岸媒體來到將軍墓前默哀獻花，在場眾人眼泛淚花。苑舉正教授激動地表示：“張自忠將軍寧死不屈的氣節是中國人的精神、中國人的骨氣。對我來說，張自忠將軍不僅僅是老鄉、是楷模，更是我個人與家國中的一部分。我們要讓更多人知道，為什麼要這麼重視張自忠將軍、重視抗戰歷史，以及我們為什麼不能夠忘記歷史。”



今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，同時也是台灣光復80周年。在艱苦卓絕的抗日戰爭中，湧現出以張自忠等為代表的一批殉國將領，他們同全體中華兒女一道，萬眾一心、眾志成城、不屈不撓、浴血奮戰，徹底打敗了日本侵略者，取得了正義戰勝邪惡、光明戰勝黑暗的偉大勝利，將士們的精神永垂不朽。

