張慶成：抗日戰爭是中國軍民共同努力打勝的

張自忠將軍之孫張慶成在現場接受記者採訪。（中評社 許思悅攝） 中評社重慶6月27日電（實習記者 許思悅）今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，同時也是台灣光復80周年。6月26日，兩岸媒體走進位於重慶北碚梅花山的將軍陵園，共同緬懷這位英勇殉國的抗日英烈。張自忠將軍之孫張慶成在現場接受記者採訪。



有來自台灣的記者提問：台灣的陸委會警告台灣的抗戰老兵不得到大陸參加閱兵活動，否則剝奪他們的終身俸，對此您有何評論？



張慶成回答：剛剛聽到這個消息時，我開始有點想笑，後來笑不出來。抗日戰爭是國共兩黨、各族各界、中國軍民共同參與的反侵略戰爭，也是我們最終取得勝利的一場反擊的戰爭。當時國民黨所領導的力量叫正面戰場，共產黨八路軍所參與和領導的敵後戰場，這場戰爭是我們國共兩黨共同努力打勝的。台灣一個老兵來參加自己戰勝的一場戰爭的紀念活動，有什麼好責備的呢？政治上的分歧再大，也不應該阻礙老兵來參加他曾經打過勝仗的戰爭慶祝活動。還要把他現有的俸祿取消，這讓人很不理解。



被問及參觀的感受，他回答道：我祖父因職務高、影響大，在中華民族史上留下了一道深深的印記，這個印記還將延續下去，人們記住了抗日戰爭中有位英雄叫張自忠。但正如剛才提到的南瓜店戰役，500多名手槍營士兵全部犧牲，這些戰士當時大多衹有十七八歲。1949年後，通過各方努力，部分戰士家屬找到相關證明並上報民政部門，這些戰士才被追認為烈士。還有更多不知名的戰士，不僅是我祖父麾下的士兵，全國正面戰場和敵後戰場上，犧牲的中國軍人和百姓不計其數。他們中的許多人，我們不知道姓名，甚至不知安葬何處。但在我心中，他們與我祖父一樣，都是中華民族的脊梁。

