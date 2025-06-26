馬英九：中華文化早已深植台灣人民DNA

兩岸共同弘揚中華文化活動現場。（中評社 方敬為攝） 中評社敦煌6月26日電（記者 方敬為）馬英九今天率大九學堂台灣青年赴敦煌研究院參與“兩岸共同弘揚中華文化”活動，馬英九致詞強調，兩岸同源、同根、同文、同種，都是炎黃子孫，共享5000年中華文化，無可分割。



馬英九一行26日下午出席在敦煌研究院舉辦的“兩岸共同弘揚中華文化”活動，包括國台辦主任宋濤、甘肅省委書記胡昌升、敦煌研究院名譽院長樊錦詩、敦煌研究院院長蘇伯民、敦煌研究院黨委書記程亮等人與會。



馬英九致詞表示，榮幸能在歷史悠久文化燦爛的甘肅敦煌參加兩岸共同弘揚中華文化活動。看到這場多麼關心中華文化的朋友參加這次活動，他個人感到非常高興，兩岸同文、同種、同根、同源，都是炎黃子孫，共享5000年的中華文化，而中國文化源遠流長，博大精深，是各世界各地華人共同的精神財富，也是中國人最珍貴的資產。



馬英九說，儘管兩岸有不同的社會背景，發展脈絡與政策，但對於中華文化的重視與傳承是兩岸共同的責任。這些年來兩岸在宗教、音樂、文化、哲學、歷史研究等領域的交流日益頻繁，互相啟發，共同成長，展現出文化的力量，超越了地理制度的限制。中華文化早已深植在台灣人民的DNA，不可分割。



馬英九並提到，他祖籍湖南人，在香港出生，他上面有3個姐姐在大陸出生，他是逃難到了香港之後，在香港出生，他的小妹則是在台灣出生，所以馬家5個兄弟姐妹的一生就是逃難的過程，現在雖然分在世界各處，但常常碰面。



馬英九說，想到這就很有趣，他老家在湖南湘潭跟毛澤東主席是同鄉，母親是湖南寧鄉人，是劉少奇副主席的同鄉，所以關係是非常深厚，他也很高興能夠在這些年來不斷的推動兩岸關係，讓台灣老百姓跟大陸人民能夠接觸。



