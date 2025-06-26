隔空回應賴十講　馬英九：文化清洗不會成功

馬英九致詞。（中評社 方敬為攝） 中評社敦煌6月26日電（記者 方敬為）馬英九今天赴敦煌出席“兩岸共同弘揚中華文化”活動，致詞時強調，中華文化是兩岸共同珍貴資產，也是根源，中華文化早已深植於台灣社會，任何的文化清洗都不會成功！似隔空回應賴清德的“團結十講”。



賴清德22日出席“國際扶輪社”活動，發表“團結十講”系列首場演講，重申台灣具備“國家”四要素，強調“中華人民共和國從未擁有台灣”。再次重申兩岸互不隸屬論述。馬英九26日下午出席敦煌研究院舉辦“兩岸共同弘揚中華文化”活動，致詞強調，台灣的中華文化不是任何清洗可以成功。



馬英九表示，中國文化源遠流長，博大精深，是各世界各地華人共同的精神財富，也是中國人最珍貴的資產。中華文明更是世界上唯一傳承5000年沒有間斷的文明，經過多年來兩岸共同努力，歷久彌新，無論是儒家的“仁愛”、“中庸”之道，或者是道家的“天人合一”、“自然無為”，這些思想的內涵不僅塑造了中華文化的精神，也深深影響東亞與世界文明。



馬英九說，在當今快速變化的時代，中華文化仍然以它無比的包容力、創造力與生命力，繼續為我們提供智慧與指引。儘管兩岸有不同的社會背景，發展脈絡與政策，但對於中華文化的重視與傳承是兩岸共同的責任。



馬英九指出，這些年來兩岸在宗教、音樂、文化、哲學、歷史研究等領域的交流日益頻繁，互相啟發，共同成長，展現出文化的力量，超越了地理制度的限制。中華文化講究慎終追遠、飲水思源，這也是國人數千年來優良文化的重要基礎。



馬英九強調，大部分的台灣人對中華文化的認同的都有非常堅定的信念，比如民間信仰的關公、媽祖、神農大帝就是凝聚兩岸民間最重要的一個力量。“任何力量要想在台灣做文化清洗是絕對不可能成功的！”





馬英九說，中華文化也是兩岸無法切割的連接，也是最深的聯繫。弘揚中國文化，要追溯過往的歷史，要在理解與尊重傳統文化的態度上，思考如何讓中華文化與當代的社會連接與世界接軌。期待透過本次交流，能夠激蕩出新的思維，開拓兩岸合作契機，共同為弘揚中華文化，讓中華文化在世界中發光發熱。



