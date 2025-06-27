國防部6月例行記者會內容全文

國防部例行記者會現場（中評社 海涵攝） 中評社北京6月27日電（記者 海涵）國防部6月26日下午舉行例行記者會，國防部新聞發言人張曉剛大校主持例行記者會並回答中外記者提問。以下是問答文字實錄：



張曉剛：大家下午好！歡迎參加國防部例行記者會，今天我沒有需要發布的信息，請大家提問。



記者：據報導，上海合作組織成員國國防部長會議在山東青島舉行。請介紹中國軍隊參與上合組織防務安全合作情況。



張曉剛：6月25日至26日，上海合作組織成員國國防部長會議在山東青島舉行，中國國防部長董軍主持會議並發言。今年中國是上合組織輪值主席國，此次防長會是落實輪值主席國工作的重要活動。



在上合組織建立發展過程中，防務安全合作發揮著特殊重要作用，中方積極推動戰略溝通、深化務實合作、創新合作模式。一是組織或參加國防部長會議、軍隊總參謀長會議、國際軍事合作部門會議等，與各成員國進行溝通交流、凝聚共識，在國際和地區安全問題上發出“上合聲音”。二是主辦並多次參加“和平使命”系列聯演、“和平號角”軍樂節、專家工作組會議，開展軍事醫學、軍事交通、軍事翻譯等專業交流，各領域合作不斷走深走實。三是首倡並舉辦上合組織高級軍官研修班、中青年軍官交流、“上合組織＋”青年智庫沙龍，豐富各成員國軍隊人員交流形式渠道，不斷增進友誼互信。



團結協作、眾行致遠。中國軍隊將與上合組織各成員國軍隊大力弘揚“上海精神”，繼續拓展深化防務領域合作，攜手建設團結互信、和平安寧、繁榮發展、睦鄰友好、公平正義的共同家園，為服務構建人類命運共同體貢獻力量。