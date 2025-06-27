國防部答中評：解放軍對台獨行徑絕不姑息

國防部新聞發言人張曉剛大校（中評社 海涵攝） 中評社北京6月27日電（記者 海涵）台灣地區領導人賴清德日前啟動所謂“團結十講”，其中有大量涉兩岸關係內容。國防部新聞發言人張曉剛大校6月26日在例行記者會上就此回答中評社記者提問。他指出，無論賴清德怎麼胡言亂語，都改變不了台灣是中國一部分的法理事實。解放軍對“台獨”分裂行徑絕不姑息，持續加強練兵備戰，堅決捍衛國家主權和領土完整。



張曉剛指出，台灣是中國的一部分，從來不是一個國家，過去不是，今後更絕無可能。賴清德篡改歷史、數典忘祖，編造歪理邪說，充分暴露其謀“獨”挑釁、升高兩岸對立對抗的險惡用心。無論他怎麼胡言亂語，都改變不了台灣是中國一部分的法理事實，動搖不了國際社會堅持一個中國原則的基本格局，更阻擋不了祖國終將統一、也必將統一的歷史大勢。他強調，解放軍對“台獨”分裂行徑絕不姑息，持續加強練兵備戰，堅決捍衛國家主權和領土完整。



此外，就賴清德表示台防務預算要達到GDP3%或更高，並希望台美安全合作能夠從軍事採購邁向共同生產、共同研發，張曉剛應詢表示，賴清德之流變著花樣給美國主子交“保護費”，大肆揮霍台灣老百姓的血汗錢，這是典型的“崽賣爺田心不疼”。正告賴清德當局，妄圖“倚美謀獨”、“以武拒統”必定失敗。