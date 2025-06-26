蕭旭岑籲綠拋棄意識形態　促進兩岸人民福祉

蕭旭岑受訪。（中評社 方敬為攝） 中評社敦煌6月26日電（記者 方敬為）馬英九率大九學堂台灣青年今天下午出席敦煌研究院舉辦的“兩岸共同弘揚中華文化”活動。會後由馬英九基金會執行長蕭旭岑受訪總結心得，他表示，台灣同學此行對中華文化印象深刻，期待能夠在台灣起到漣漪，讓更多台灣青年到大陸交流。蕭並批評民進黨當局極力“去中國化”，呼籲應拋棄意識型態，兩岸合作，才符合人民福祉。



馬英九一行26日下午出席在敦煌研究院舉辦的“兩岸共同弘揚中華文化”活動，包括國台辦主任宋濤、甘肅省委書記胡昌升、敦煌研究院名譽院長樊錦詩、敦煌研究院院長蘇伯民、敦煌研究院黨委書記程亮等人與會。



蕭旭岑在會後代表受訪總結此趟甘肅參訪心得，他表示，今天馬英九與台灣同學一同參加兩岸共同弘揚中華文化活動，非常的感動。昨晚，馬特別找來大九學堂的同學，一起聊一聊此行感想，最多的同學發表對此行印象最深刻的就中華文化。



蕭旭岑說，馬英九與同學們參訪完了莫高窟之後，再到敦煌研究院來參與兩岸共同弘揚中華文化的活動，意義非凡，希望每次到大陸來都能夠讓台灣的年輕同學們體驗一下中華文明的精髓，並深植在自己的DNA裡面，同時也能夠吸引更多台灣青年一起走訪中華文明足跡。





