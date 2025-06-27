中評現場：馬會簽署全運會香港賽區贊助協議

現場大合影（中評社 段曉魯攝） 中評社香港6月27日電（記者 段曉魯）全國運動會香港賽區統籌辦公室昨日宣布，第十五屆全國運動會和全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會香港賽區獲香港賽馬會贊助四億五千萬元，以支持香港賽區籌辦賽事。馬會是十五運會和殘特奧會香港賽區的唯一“合作夥伴”機構。



馬會支持十五運會和殘特奧會香港賽區簽署儀式昨日在政府總部舉行。行政長官李家超見證文化體育及旅遊局局長羅淑佩和馬會行政總裁應家柏代表雙方的簽署儀式。



羅淑佩在儀式致辭時表示，辦好十五運會和殘特奧會是香港今年的重要任務，馬會的鼎力支持和贊助，將為香港賽區籌辦賽事增添能量。她指出，馬會的贊助將主要用於義工服務計劃、全港社區及學校推廣活動，以及為弱勢社群和青少年安排觀賽體驗等。她感謝馬會的支持，並期待與粵澳攜手舉辦簡約、安全、精彩的灣區盛事。



香港賽馬會主席利子厚表示，馬會作為愛國愛港的世界級體育組織，一直積極助力國家體育強國建設、服務國家發展所需，包括斥資興建北京奧運及廣州亞運的馬術比賽場地並提供專業服務，以及為杭州亞運的馬術項目提供技術支援。馬會很榮幸支持此等體育盛事，冰深信十五運會合作不但可以進一步加強大灣區的融合，更可透過體育運動盛事推動制度創新。



其他出席簽署儀式的嘉賓包括馬會主席利子厚、十五運會組織委員會港澳工作協調部副部長張志華、文化體育及旅遊局常任秘書長沈鳳君以及全國運動會香港賽區統籌辦公室主任楊德強。