兩岸共同弘揚中華文化活動在敦煌舉辦

活動現場（中評社 盧哲攝） 中評社敦煌6月27日電（記者 盧哲）兩岸共同弘揚中華文化活動26日在甘肅省敦煌市敦煌研究院舉辦，兩岸知名文化學者、研究人員、學生等約180人出席。



中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤表示，習近平總書記強調，中華文化是中華民族的精神命脈，是兩岸同胞共同的精神家園。傳承弘揚中華優秀傳統文化，是新時代賦予我們的重大使命，是包括兩岸同胞在內全體中華兒女的共同責任。兩岸同胞要站穩中華文化立場，堅定中華文化自信，堅持一個中國原則和“九二共識”，堅決反對“台獨”分裂和外來干涉，堅定捍衛中華民族根本利益和兩岸同胞共同利益，鑄牢中華民族共同體意識，為推進祖國統一、實現民族復興提供強大精神力量。



中共甘肅省委書記胡昌升表示，將深入踐行習近平文化思想和習近平總書記考察甘肅重要講話重要指示精神，秉持“兩岸一家親”理念，加力推動隴台文化交流和各領域交往，攜手鑄牢中華民族共同體意識。希望與台灣同胞共同傳承中華經典、弘揚中華文化，堅守中華文化立場，堅定中華文化自信，著力增進文化認同，切實築牢兩岸關係發展的思想根基，同心同向、攜手前行，一道創造更加美好的未來。



中國國民黨前主席馬英九表示，兩岸同根同源，同文同種，都是炎黃子孫。中華文化源遠流長、博大精深，是中國人最珍貴的資產，是兩岸無法切割的聯結。兩岸要共同傳承弘揚中華文化，讓中華文化在世界發光發熱。