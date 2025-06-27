中評現場：馬英九率台灣青年參觀莫高窟

中國國民黨前主席馬英九同中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤一同來到莫高窟參觀（中評社 盧哲攝） 中評社敦煌6月27日電（記者 盧哲）正在甘肅參訪的中國國民黨前主席馬英九26日率台灣青年參觀了位於敦煌的莫高窟，馬英九與現場遊客熱情互動。同行的台灣青年表示，對能親身參觀莫高窟感到相當震撼且興奮，敦煌能夠讓自己更好地瞭解跨時代的故事。



當天，馬英九同中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤一同來到莫高窟參觀。上午約11時，一行人乘車抵達莫高窟後，馬英九一下車就被正在參觀的遊客認出，不少人圍攏上前打招呼、拍照。馬英九在行進中笑容滿面，多次停留回應遊客的互動，擺出姿勢給民眾拍照，也在石窟門口特意走出兩步向在二層圍觀的民眾招手。遊客中有來自大陸和台灣的民眾，雖然當時記者區距離現場超過50米，但仍能清楚聽到遊客用普通話及閩南話喊出的“小馬哥你好！”“台灣要回來（閩南話）”“兩岸統一”等話語。



據瞭解，由於此次時間有限，馬英九一行主要參觀了96、61、45號等幾個洞窟。其中45號洞窟是最受網友熱捧的“特窟”（不定時開放、需要另外購票遊覽）之一，查看莫高窟攻略時，該洞窟是出現的高頻詞。



第45窟位於莫高窟南區中段下層。據敦煌研究院介紹，第45窟雖無明確的造窟功德記和文獻記載，但從洞窟形制、壁畫內容和藝術風格看，其營建時間應在盛唐時期。此窟平面方形，覆鬥藻井頂，團花井心，四披畫千佛。窟正壁（西壁）開一平頂敝口龕，龕內塑佛、弟子、菩薩、天王七身像。南壁畫觀音經變。北壁畫觀無量壽經變。前壁（東壁）門兩側壁分畫觀音、地藏菩薩像等。介紹說，作為莫高窟盛唐時期的的代表窟之一，其形神兼備，栩栩如生的塑像和壁畫中刻畫精細的各種人物形象，直接反映了當時社會各階層人們的生活風貌，給觀者留下深刻的印象。