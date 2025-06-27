羅淑佩：辦好十五運會是香港今年的重要任務

香港特區文化體育及旅遊局局長羅淑佩（中評社 段曉魯攝） 中評社香港6月27日電（記者 段曉魯）馬會支持十五運會和殘特奧會香港賽區簽署儀式昨日在政府總部舉行。香港特區文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，辦好十五運會及殘特奧會是香港今年的重要任務，特區政府一直與粵澳兩地緊密合作，並藉此機會深化大灣區體育交流和融合發展。



羅淑佩表示，由粵港澳三地首度攜手承辦的十五運會及殘特奧會，將分別於今年11月9日至21日和12月8日至15日舉行。全國運動會是國家規模最大、水平最高的綜合性運動盛事，四年一度，精彩不容錯過。而殘特奧會除了競技比賽，亦是彰顯傷健共融，鼓勵殘疾人士積極參與體育活動。辦好十五運會及殘特奧會是香港今年的重要任務，我們一直與粵澳兩地緊密合作，並藉此機會深化大灣區體育交流和融合發展。



羅淑佩表示，今次香港賽馬會鼎力支持贊助香港賽區四億五千萬港元，為我們籌備的賽事注入強大的能量。香港賽馬會的贊助將主要用於義工服務計劃、全港社區及學校推廣活動、弱勢社群及青少年觀賽體驗安排等。



羅淑佩稱，多年來，香港賽馬會一直致力推動公益事業，並全力支持香港特區以至國家體育事業的發展，從2008年北京奧運會、2010年廣州亞運會、2022年杭州亞運會，到今年的十五運會及殘特奧會，馬會一如既往在國家舉辦大型綜合運動會作出貢獻，亦與香港並肩同行。