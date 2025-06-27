台青：大陸擁有更多發展機遇

台灣青年參訪呼和浩特博物館（中評社 葉佳怡攝） 中評社北京6月27日電（實習記者 葉佳怡）6月26日，草原的風裹挾著盛夏的熱情，迎接著遠道而來的客人。24位來自台灣青年跨越山海，踏上了內蒙古這片廣袤而充滿傳奇色彩的土地。一位來自台灣的大學生表示，大陸擁有更多的發展機遇，大陸同胞對台胞非常友好、熱情，她未來想要前往大陸深造、工作、生活。



關於本次內蒙古之行，她感到非常驚喜，內蒙古既有都市化風格，還有一望無際的大草原，空氣清新、視野開闊、風景特別，讓人感受到安靜與祥和。



談及部分台灣同胞對大陸的一些誤解時，她表示，誤解的根源在於黨派之爭。為了獲得更多的選票，黨派會操縱媒體，散播有關大陸的負面評論，這些負面評論會讓部分台胞認為，在大陸沒有發展機遇和工作資源。此外，她還指出，一些台灣青年並未親身來到大陸，沒有在大陸旅行、學習、生活過，沒有親身感受過大陸的生活環境、學習氛圍，也沒有體驗過大陸同胞對台灣同胞的熱情和友善，因此難免對大陸存在一定的不瞭解。



關於兩岸交流媒介，她表示，在她日常的生活學習中，她非常喜歡看社交媒體軟件，她在社交媒體軟件上深入地瞭解了大陸的生活方式、學習習慣、風景美食，她對大陸能有深入的瞭解，大多源於社交媒體平台上大陸博主的日常分享。她指出，社交媒體是有助於兩岸青年交流的重要媒介，也是認識真正的大陸的重要平台。她建議，台灣的青年除了通過社交媒體軟件瞭解大陸外，也要親身來到大陸走一走、逛一逛，一定會有非常珍貴的收穫。



分享她的學業規劃時，她表示，她非常渴望前往大陸的大學深造，她此次來到內蒙古，就是希望通過這些活動建立對大陸更加真實、更加熟悉的認知。她很喜歡大陸同胞，她認為，大陸人對台胞非常熱情、友善。此外，她還直言，她希望在大陸深造之後，能長久留在大陸生活，因為大陸擁有更多學習資源、工作機會和發展機遇。