快評：民調逆轉、風向生變　大罷免要敗？

中評社快評／民進黨全力推動的大罷免形勢又起變化。台灣一份針對大罷免的最新民調顯示，27.1%會去投同意罷免票，38.7%會投反對罷免，26.7%不會去投票，這是民調中首次出現反罷方動能高於罷免方的現象。



台灣“中選會”20日宣布，首波24名藍委及新竹市長高虹安罷免案成立，7月26日投票。震傳媒委託山水民研公司於6月22日至6月25日進行相關民調，結果於昨天公布。



前“立委”林濁水認為，挺罷民調曾衝到36.5%比19.7%，因為民進黨的傲慢，現在萎縮到26.7%比38.7%，“不痛加檢討，前景黯淡”。資深媒體人單厚之認為，原本民進黨想舉著“抗中保台”操作大罷免，但特朗普關稅政策一出，世界潮流都變了，社會風向已經不是在賴清德這邊，大家都在脫美，衹有賴清德在“脫中入美”。



另一媒體人吳子嘉認為，國民黨雖然很弱，但民進黨有內部衝擊，英系不樂見大罷免過關，不會主動去幫忙，搞不好賴清德會輸掉，贏5席以下就是輸掉。8、9月份是台灣的關鍵期，台灣政治進入大變動的時刻來臨。



賴清德24日發表“團結‘國家’十講”第2講，談及透過選舉罷免打掉“雜質”，等等。賴清德講話刻意煽動挑釁，營造“反中抗中”社會氛圍，為打壓在野力量、推動大罷免進行政治造勢。賴清德愈講愈露餡，用心昭然若揭。從最新民調結果看，大罷免民意逆轉，風向生變，民進黨最終可能會輸掉。