台青：年輕人應該為我們的鄉土作出努力

台灣青年參訪呼和浩特博物館（中評社 葉佳怡攝） 中評社北京6月27日電（實習記者 葉佳怡）24位台灣青年6月26日開啟內蒙之旅。一位台青表示，大陸和台灣都是我們自己的地方，我們要為自己的鄉土作出努力，多做能造福民眾的事業。



關於內蒙古之行，他指出，台青邊疆行活動給予台灣青年更多開闊眼界的契機，因為現在的台灣社會有點封閉，好像在坐井觀天。我們應該出來看看，看看我們中國大陸的發展取得了什麼樣的進步，然後以此為榜樣，反觀台灣是否存在可以檢討改進的地方。他認為，我們需要更多的包容心去看待兩岸交流。



談及兩岸交流的前景，他指出，民間的交流已經非常廣泛了，廣大台商都在中國大陸做生意，並且在經商過程中沒有遇到阻礙。但是，台灣當局的阻礙太多了，因為當局要用愚民政策來防止民眾知道更多的事情。對於台灣青年而言，我們要讀書，要深刻瞭解歷史，深入瞭解歷史的演化。他還說，普通百姓沒有人喜歡鬥爭，我們需要的是經濟、發展以及和平。此外，他也表示，在大陸生活多年，總是能感受到大陸同胞很熱情、很友善地歡迎台胞到來。



最後，在兩岸交流方面，他強調，我們要為自己的鄉土作出努力。兩岸應該攜手合作，多做能造福民眾的事業，打造更多獨特的國際競爭力。