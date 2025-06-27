台灣青年抵蒙：穿越千年觸摸草原文明

這是在呼和浩特博物館展出的文物（中評社 葉佳怡攝） 中評社北京6月27日電（實習記者 葉佳怡）6月26日，草原的風裹挾著盛夏的熱情，迎接著遠道而來的客人。24位來自台灣的青年跨越山海，踏上了內蒙古這片廣袤而充滿傳奇色彩的土地。他們此行首站便來到了呼和浩特博物館，隨後又在內蒙古自治區呼倫貝爾古城開啟了一場探寶之旅。



呼和浩特博物館是內蒙古自治區首府的重要文化地標，以“雙館址”特色展現草原絲路與民族融合的歷史畫卷，館藏文物涵蓋東漢陶器、遼代服飾、元代瓷器等，呼和浩特博物館以建築為骨、文物為魂，持續活化北疆文化記憶，成為解讀“美麗青城”千年脈絡的核心窗口。



剛踏入呼和浩特博物館，恢宏蓬勃的氣息撲面而來。展館內陳列的一件件珍貴文物，仿佛是歷史的無聲訴說者，向參訪者們講述過去的輝煌和壯闊。台灣青年們跟隨講解員的腳步和節奏，時而駐足凝視新石器時代的精美陶器，驚嘆於先民們精湛的製陶技藝；時而圍聚在古代瑪瑙前，聆聽講解員講述瑪瑙背後的歷史故事，感受著那段波瀾壯闊的歲月。在參觀過程中，一位台灣青年激動地表示：“以前只是在書本和網絡上瞭解中華五千多年的歷史，今天有機會近距離地接觸這些文物，才真切感受到五千年中華文化的源遠流長和博大精深，這裡的每一件展品都承載著沉甸甸的歷史，讓人震撼又自豪。此外，僅僅是內蒙古的歷史就已經讓人驚艶，難以想象，幅員遼闊的中國上下五千年的文化歷史會是多麼的讓人驕傲”此次參訪，不僅是一次文化的交流，更是一場心靈的對話，讓台灣青年們在歷史的長河中，深刻體會到兩岸同根同源的深厚情誼。



傍晚時分，呼倫貝爾古城南門下，馬頭琴低沉的旋律混著長調的悠揚，為這座草原城市的夜生活輕輕伴奏。廣場上早已聚集了男女老少，他們身著色彩艶麗的蒙古族袍服，領口和袖口綉著精致的盤腸紋、雲紋，在微風中輕輕晃動。幾位銀發老者坐在木椅上，手持四胡，弓弦拉動間，蒼涼而深情的曲調傾瀉而出，引得人群不自覺地隨著節奏輕輕搖擺。穿過人群，一條掛滿紅燈籠的古街在眼前展開。街邊的商鋪、攤位鱗次櫛比，熱鬧的叫賣聲此起彼伏。



台灣青年們挎著背包，帶著好奇與期待的神情，穿梭在街巷中，時而駐足欣賞精美的蒙古族銀飾，時而被造型獨特的皮畫吸引，開啟了這場充滿驚喜與期待的探寶之旅。在悠揚民歌與喧囂叫賣交織的氛圍裡，他們正慢慢揭開呼倫貝爾古城神秘而迷人的面紗。