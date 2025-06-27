哈梅內伊：美襲擊伊朗核設施收效甚微

圖：美軍空襲伊朗伊斯法罕核設施前（上圖）與空襲後（下圖）對比圖。＼法新社 中評社北京6月27日電／據大公報綜合路透社、新華社報導：伊朗最高領袖哈梅內伊26日發表電視講話，祝賀伊朗“取得了對以色列、美國的勝利”，稱美國襲擊了核設施，但收效甚微，美國總統特朗普需要“作秀”。他強調，伊朗永遠不會投降。這是哈梅內伊在以伊停火後首次發聲。



哈梅內伊表示，美國對伊朗發動了一場直接戰爭，但卻沒有從這場戰爭中取得任何成果，“伊朗狠狠地打了美國一記耳光”。



提及伊朗對卡塔爾境內的美軍烏代德基地的打擊時，哈梅內伊說，伊朗能夠進入該地區重要的美國基地並對其採取行動，“這絕非小事，而且未來可能重演”。



CNN 24日披露，美國國防部下屬情報機構國防情報局一份初步情報評估顯示，美國對伊朗三處核設施的打擊未摧毀其核心部分，或許只讓伊朗核計劃延遲數月。美媒的此番爆料讓特朗普十分不悅，他堅稱美軍打擊已讓伊朗核計劃“倒退數十年”。



僅一天後，美國中央情報局（CIA）發布一份聲明稱，根據一系列可靠情報表明，伊朗核設施在美國近期的襲擊行動中遭到嚴重破壞，幾處關鍵核設施已被摧毀，重建需要費時數年。



國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西25日表示，“美軍空襲令伊朗核計劃倒退幾十年”的說法只是一種“政治評估”。



另據伊朗媒體報導，伊朗憲法監護委員會已批准伊朗議會此前通過的暫停與IAEA合作的議案。該議案還需總統簽署後才能執行。