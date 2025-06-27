北約峰會草草收場　凸顯美歐分歧大

左圖：特朗普與澤連斯基（左）25日在海牙會晤。右圖：示威者在海牙遊行，抗議舉辦北約峰會。＼路透社 中評社北京6月27日電／據大公報報導，為期兩天的北約峰會25日在荷蘭海牙落幕。儘管峰會最終在推動成員國將軍費增至GDP 5%上達成了象徵性共識，但其實美歐各有盤算，峰會宣言甚至玩文字遊戲。有分析認為，要達到“5%目標”對於多個北約成員國來說根本不具備可操作性，無異於“政治經濟上的自殺”；如此勉強也要達成名義上的“共識”，只是為了討好美國總統特朗普，也更凸顯美歐之間的巨大分歧。



根據峰會宣言，北約各國承諾在2035年前將年度軍費開支增至GDP的5%。其中3.5%用於核心軍費支出，1.5%用於關鍵基礎設施防護和網絡安全等。



威脅西班牙“付雙倍代價”



媒體注意到，在峰會宣言的文本中，僅指出“盟國”（allies）達成共識，而非“所有盟國”（all allies）達成共識。有評論認為，這一“文字遊戲”給各成員國製造了“靈活解釋”“5%目標”的空間。



消息人士透露，宣言並未要求“所有盟國”，是西班牙首相桑切斯與北約秘書長呂特討價還價的結果。在峰會前的緊急磋商中，桑切斯堅決反對將軍費增至GDP的5%，僅承諾增至GDP的2.1%。根據最新官方數據，西班牙目前的軍費金額約占GDP的1.28%，是北約所有32個成員國中占比最低的國家。



西班牙的做法讓特朗普極為不滿。他25日在峰會後的記者會上點名批評西班牙，稱其表現“糟糕”、“想要搭便車”，並公開威脅說，將在貿易談判中讓西班牙“付出雙倍代價”。



除西班牙外，比利時、斯洛伐克等國也對過高的軍費目標表達擔憂，認為短期內難以承受。意大利前總理孔特25日在海牙出席一場反戰活動時，抨擊北約要求成員國增加軍費至GDP 5%的做法，稱其為“政治經濟上的自殺”。孔特表示，若這一方案獲得通過，僅歐洲的北約成員國每年就要集體額外追加逾5000億歐元的撥款，這一金額將是目前開支的3倍。



對供烏“愛國者”含糊其辭



荷蘭銀行經濟學家迪維尼指出，3.5%的核心軍費支出目標“對大多數北約成員國而言非常不現實，許多成員國連目前的2%標準都難以達到”。