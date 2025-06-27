中老緬泰湄公河聯合巡邏執法行動啟動

6月24日，在景哈警務碼頭，執法隊員整齊列隊，等待編隊啟航。（雲南省公安廳水上巡邏總隊供圖） 中評社北京6月27日電／據新華社報導，6月24日9時許，隨著中方53101艇、53107艇、53108艇於雲南省西雙版納傣族自治州景哈警務碼頭、關累警務碼頭啟航，第154次中老緬泰湄公河聯合巡邏執法行動正式啟動。同時，老方、緬方執法艇相繼從老撾孟莫、緬甸萬崩碼頭啟航，在湄公河水域內與中方執法艇會合後組成聯合巡邏執法編隊共同開展第154次中老緬泰湄公河聯合巡邏執法行動。



此次行動期間為瀾滄江—湄公河流域內雨季，受降水影響，航道水位上漲，江水變渾濁，水面漂浮物增多，大量礁石及航道標識物會被淹沒，對過往船只的安全航行提出更高要求。“我們聯合巡邏執法編隊會及時發布一些航段航行的風險預警信息，通報給民船商船，確保往來船舶航行安全。”雲南省公安廳水上巡邏總隊船艇支隊綜合管理大隊大隊長趙鬆傑介紹。



此次行動正值“6·26”國際禁毒日。行動開始前，四國有關執法部門齊聚中老緬泰湄公河聯合巡邏執法四國指揮部召開指揮官聯席會，共同研定行動計劃及啟動系列禁毒主題宣傳活動，並在中方53107艇設立編隊指揮所指揮行動。行動中，參與行動的各方執法艇懸掛多語種禁毒宣傳標語，廣泛發動流域百姓共同參與到打擊流域涉毒涉詐違法犯罪行動中來。四方還共同派員組成了聯合禁毒宣傳小分隊，深入瀾湄流域沿岸村寨、學校、企業開展形式多樣、內容豐富的系列禁毒宣傳活動。



據悉，行動前應邀參加中老緬泰湄公河聯合巡邏執法2025年二季度四國文體交流活動的100餘名四方執法隊員開展了以“健康人生 綠色無毒”為主題的聯合禁毒簽名活動，拉開了四國聯合禁毒宣傳系列活動的序幕，堅定了四國執法部門聯合打擊流域各類涉毒違法犯罪的信心與決心。