香港四方面發力　構建數字資產生態圈

金管局現時通過Ensemble平台推動銀行間代幣化存款結算，加速數字化轉型。（圖片來源：大公報） 中評社北京6月27日電／據大公報報導，特區政府昨日發表《香港數字資產發展政策宣言2.0》，提出“LEAP”框架，從監管（L）、擴展產品（E）、推進應用（A）、人才（P）等四方面，推動傳統金融步入數字資產時代，鞏固國際金融中心地位。



《政策宣言2.0》重申政府致力將香港打造成數字資產領域中的全球創新中心。政府將構建一個值得信賴和著重創新的數字資產生態圈的願景，以風險管理及保障投資者為先，同時致力為實體經濟和金融市場帶來實質效益。



新一份政策宣言提出“LEAP”框架，重點優化法律與監管、擴展代幣化產品種類、推進應用場景及跨界別合作及人才與合作夥伴發展。財政司司長陳茂波表示，數字資產是金融科技重要且極具發展潛力的一環，通過區塊鏈技術，賦能更高效和更低成本的金融交易，讓金融服務更普惠包容。《政策宣言2.0》展現了政府對數字資產發展的願景，並通過實踐展示代幣化的實質應用，推進應用場景的多元化。通過結合穩慎的規管和鼓勵市場創新，構建更蓬勃、與實體經濟和社會生活相結合的數字資產生態圈，為經濟和社會帶來效益。



建立可持續人才庫



財庫局局長許正宇表示，《政策宣言2.0》有助香港形成一個值得信賴、可持續且深度融入實體經濟的數字資產生態圈，讓香港站穩在數字轉型的前沿，為企業和投資者提供清晰路線圖。



事實上，政府自2022年底公布《政策宣言1.0》後，先後推出了虛擬資產平台發牌制度，經過首批虛產現貨ETF及相關反向ETF相繼上市，政府也先後發售兩批代幣化綠色債券，同時又容許虛擬資產交易平台提供質押服務等，而這次的《政策宣言2.0》，涵蓋範圍更為廣泛。



監管方面，除了證監會將會就日後的數字資產交易服務提供者及數字資產託管服務提供者發牌機制擔當主要監管機構外。財庫局及金管局將牽頭進行全面的法例檢討，以促進現實世界資產及金融工具代幣化。另政府將致力與業界及學術界合作推動人才發展，並將香港定位為數字資產知識分享，以及促進國際合作的超卓中心，包括聯合研究計劃和全球的監管協作。