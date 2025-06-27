青龍大橋爭取2033年前通車

青龍大橋形似“H”“K”，有望成為新地標。（圖片來源：大公報） 中評社北京6月27日電／據大公報報導，特區政府正在積極推展北部都會區建設，銳意加強都會區內外交通運輸連繫。路政署將分段建造十一號幹線連接北大嶼山至新界西北，優先興建青龍大橋段，爭取2033年或之前開通。青龍大橋的塔身橫架呈現“H”和“K”字，象徵“Hong Kong”香港，預料日後成為新地標及旅遊“打卡”熱點。



十一號幹線屬策略性主幹道，由藍地至北大嶼山的主線長約12公里，途經掃管笏、大欖湧及青龍頭，並將連接青嶼幹線及籌劃中的青衣至大嶼山連接路至青衣及市區，經三號幹線連繫中環核心商業區。



路政署表示，項目勘查研究工作大致完成，包括已獲取環境許可證及完成法定刊憲程序，青龍大橋的設計和建造將按最新發展情況率先展開，為連接北部都會區與維港都會區鋪路，同時分流屯門公路（深井段）及汀九橋的車輛，紓緩交通擠塞。



設計獨特 橋塔高低不一



青龍大橋全長約1.3公里，是全港首條雙程四線行車大橋，連接青龍頭和北大嶼山，獨特外觀設計融合附近環境。路政署表示，大橋的“H”字型塔身代表“Hong”，橋塔“K”字型橫架代表“Kong”，兩者形成象徵“Hong Kong”香港的具視覺標誌性設計。



路政署指出，由於大橋位處繁忙的馬灣航道、下棚航道與汲水門航道交界，橋身必須提供至少57米（即約20層樓）的淨空高度，確保海運交通暢通無阻。考慮到附近赤鱲角機場對航機升降的管制要求，位於北大嶼山一端的橋塔高度須低於青龍頭一端的橋塔約55米，形成現時兩座橋塔高低不一、主跨不對稱的初步設計方案，青龍大橋將別具特色。



該署表示，正積極進行相關準備工作，預料青龍大橋項目在明年將可以公開招標，2027年向立法會申請撥款，同步進行詳細設計及建造工程，爭取於2033年或之前開通。