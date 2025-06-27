夏季達沃斯論壇嘉賓看好今年中國經濟增長

6月25日在國家會展中心（天津）拍攝的論壇開幕式現場。（圖片來源：新華社） 中評社北京6月27日電／據新華社報導，面對地緣政治和地緣經濟的不確定性，“世界經濟怎麼了”成為天津夏季達沃斯論壇與會嘉賓熱議的焦點之一。受訪嘉賓普遍表示，2025年中國經濟“5%左右”的預期增長目標是能夠實現的，來自中國的確定性為世界經濟的不確定性注入信心與動能。



世界經濟論壇總裁博爾格·布倫德說，中國政府確定的“5%左右”經濟增長預期目標是“務實可行的”，“不論是中期看還是長遠看，我都對中國經濟抱樂觀態度”。



萬寶盛華集團執行副總裁兼首席財務官傑克·麥金尼斯介紹，該公司擁有很多客戶，既有總部在中國的，也有在中國發展的，他們都看好中國經濟的增長前景，認為中國能夠實現年度經濟增長目標。



中國對世界經濟增長的貢獻率多年持續穩定在30%左右。面對世界經濟新形勢，中國經濟今年的表現尤為值得關注。中國政府此前設定的2025年國內生產總值增長預期目標為5%左右。



根據中國政府在天津夏季達沃斯論壇上披露的情況，今年在外部衝擊明顯加大的背景下，一季度國內生產總值增長5.4%，二季度以來主要經濟指標繼續向好。更深入地看，中國的經濟發展，不是短期突進，而是錨定長遠目標的持續邁進。



主要國際機構紛紛上調了有關中國經濟增長的預期。國際貨幣基金組織對中國2025年增速較去年10月的預測值高出0.1個百分點；摩根士丹利分別將中國今明兩年的經濟增速上調0.3個百分點和0.2個百分點；高盛上調了今年二季度和下半年的中國環比GDP增速預測，並將2025年全年GDP增速預測上調0.6個百分點。



與會嘉賓表示，之所以認為2025年中國經濟能夠實現5%左右的增長預期目標，信心主要來自中國經濟的強大韌性。



“儘管面臨較多的外部不確定性，但中國經濟仍保持了較強的韌性，出口、工業生產等指標表現良好。”北京大學國家發展研究院院長黃益平認為，二季度中國GDP增速仍有望保持在5%以上，這意味著上半年經濟表現總體向好。



傑克·麥金尼斯指出，靈活的政策工具、充足的市場潛力，以及在科技創新、先進製造等領域積累的深厚人才資源，構成了中國經濟高質量發展的核心驅動力。