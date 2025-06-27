迎合美國的盛宴，歐洲何以下咽？

6月23日，在荷蘭海牙，安保部隊在北約峰會外執勤。（圖片來源：新華社） 中評社北京6月27日電／據新華社報導，日前在荷蘭海牙舉行的北約峰會一場發布會上，北約秘書長呂特與媒體記者的一番交鋒耐人尋味。



記者提問，鑒於美國近期轟炸伊朗核設施的行動明顯違反國際法，北約在俄烏衝突問題上對俄羅斯的批評是不是虛偽？對此，呂特回答：“我完全不同意你的判斷……”



很明顯，面對記者對北約“雙標”的質疑，呂特表現出對美國的袒護與迎合。作為北約秘書長，呂特的態度也折射出歐洲盟國在面對美國強勢做派時的無奈與退讓。實際上，自特朗普開啟新任期以來，跨大西洋關係裂痕持續加深已是不爭的事實，而本次峰會無論是會期安排，還是議程設置，都表現得像一場迎合美國、粉飾團結的表演。路透社評論說：“海牙峰會上，北約使出渾身解數讓（美國總統）特朗普高興，以維持聯盟團結。”



此次峰會在美國最重視的軍費問題上取得重要進展。根據25日發表的峰會宣言，北約成員國領導人就未來軍費支出目標達成一致，決定在2035年前將年度國防開支提高至國內生產總值的5%：其中3.5%用於核心軍費支出，1.5%用於關鍵基礎設施防護和網絡安全等。



表面上的團結難以掩蓋聯盟內部深層的結構性裂痕。在北約問題上，美國真正關心的是如何以最低成本謀求自身霸權利益最大化，而歐洲國家關心的則是如何擁有安全的戰略環境並實現戰略自主。這一矛盾也反映在本次峰會增加軍費開支這一最突出“共識”上。特朗普聲稱，美國無須遵守5%的目標，但同時要求其他盟國必須履行義務，如此“雙標”令不少歐洲國家敢怒不敢言。



另一方面，歐洲國家咬牙猛增軍費，主要受益方恐怕是美國軍工複合體。有人算過，歐洲若普遍達到峰會宣布的軍費開支目標，每年額外投入的軍費將是一個天文數字。洛克希德·馬丁、雷神、波音等美國軍火巨頭，早已張開饕餮之口，等待著這場由歐洲納稅人埋單的盛宴。有媒體分析稱，提升軍費開支與其說是歐洲自主防務能力的提升，不如說是一場規模空前、定向輸美的財富轉移。