從一場“玩笑”看北約峰會的“美國優先”

6月25日，美國總統特朗普（中）在荷蘭海牙出席記者會。（圖片來源：新華社） 中評社北京6月27日電／據新華社報導，為期兩天的北約峰會25日在荷蘭海牙落下帷幕。峰會期間，一個“國際玩笑”火了：北約秘書長呂特把美國總統特朗普比喻為“爸爸”，特朗普曬出呂特發給他的殷勤私信，白宮網站還發布了標題為《爸爸回家了：總統特朗普出席2025北約峰會》的視頻。



會後發布了北約歷屆峰會中最短的成果文件，其中各成員國就特朗普主張的提高軍費達成了象徵性共識，而此前北約對烏克蘭的承諾卻只字不提……有分析認為，本屆北約峰會核心成果在於盟友通過提高防務開支等來取悅美國，以“美國優先”塗抹表面的團結。



“爸爸”玩笑引熱議



呂特25日在參加北約峰會期間回答記者提問時，將特朗普在伊朗與以色列衝突中的調停角色比喻作“爸爸”。對此，呂特回應說，特朗普需要“一點兒讚揚”。



特朗普25日與呂特共同會見記者時，再次批評以色列與伊朗，認為兩國衝突好像是“校園中打架的孩子”。特朗普說：“（以色列和伊朗）就像是學校裡打架的兩個孩子，雙方激烈互毆時根本無從勸阻，但等他們打鬧幾分鐘後，停手就變得容易得多。”



呂特回應說：“這時需要爸爸使用強硬言辭進行干預，才能制止他們。”特朗普此後在出席記者會時說，呂特的措辭是飽含愛意的表達，他還用模仿的語調說：“爸爸，你是我爸爸。”



呂特此番言論被認為“過於殷勤”且降低了自己的身段。呂特予以否認並辯解說，這只是語言風格的問題，特朗普是他的“好朋友”，他認為特朗普“值得所有的讚揚”。