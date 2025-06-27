廣西：唱響資源賦能高質量發展壯歌

這是柳州市柳江區成團鎮六道村萬畝豆角核心示範區的雨後景色（圖片來源：新華社） 中評社北京6月27日電／據人民日報報導，自然資源是高質量發展的物質基礎、空間載體和能量來源，自然資源工作支撐各行各業，關乎國計民生。2024年以來，廣西壯族自治區自然資源廳創新研發廣西重大項目慧選址查詢系統，破解項目選址“耗時長”問題，統籌資源要素保障，讓“好鋼用在刀刃上”。截至今年5月底，先後由國家和自治區保障重大項目用地364個，落實用地指標18.79萬畝。



為推動經濟持續回升向好，廣西自然資源廳聚焦重大項目、重點地區、鄉村全面振興等方面，不斷增強政策供給、優化服務質效、合理安排新增建設用地計劃指標，為經濟穩增長提供強力支撐。構建“清單管理＋上門服務＋定期調度”工作機制，開展重大項目用地保障攻堅，先後將黃桶至百色鐵路等346個交通、能源、水利等項目納入自治區重大項目清單，由國家保障項目用地指標，有效提升資源要素配置的精準度。



2024年至今年5月底，廣西共有200個重大項目獲國家用地保障，落實用地指標約14.25萬畝。在自治區本級，廣西自然資源廳聯合多部門推行重大項目用地指標核銷制，統籌保障桂平新材料產業園等164個重大項目用地，落實用地指標約4.54萬畝，實現了重大項目用地“應保盡保”。



為解決項目選址“耗時長”“成本高”“數據獲取難”等影響項目落地的問題，廣西自然資源廳創新研發慧選址查詢系統，整合集成自然資源、生態環境、林業、海洋等部門選址有關數據成果，免費向建設單位提供要素全面、數據精準、便捷高效的選址查詢服務。通過“選址核驗”“圖上選址”等功能，實現隨時隨地“掌上選址”，目前項目選址時長平均縮短1—3個月。



在重點地區發展上，廣西持續加大資源要素保障力度。中國—東盟產業合作區百色長三角（飛地）先進製造產業園開工，得益於自治區單列900多畝用地指標保障一期啟動區建設。2024年，自治區首次單列中國—東盟產業合作區用地指標2.5萬畝；今年繼續單列該合作區用地指標1.5萬畝、中國（廣西）自由貿易試驗區0.5萬畝，優先保障優勢地區資源供給。同時，發揮正向激勵作用，先後落實1.84萬畝用地指標用於獎勵先進地區，對績效考評位居前列、高質量發展成效突出、招商引資成效顯著及土地節約集約利用的地區給予獎勵，推動區域發展提速。

