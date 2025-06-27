馬英九訪敦煌光電園　驚訝夜間也能發電

馬英九認真聽導覽，並作筆記。（中評社 方敬為攝） 中評社敦煌6月27日電（記者 方敬為）馬英九今天上午率大九學堂台灣青年參訪敦煌光電博覽園，敦煌市年均日照時數高達3258小時，當地近年發展光熱發電，展現地利之便，馬英九在過程中對大陸發展光電的現況感到好奇，並且作筆記，展現濃厚興趣，在得知當地的光電能夠24小時供應後，更露出驚訝的表情。



馬英九一行27日走訪敦煌光電博覽園，這也是本次大陸參訪行程的最後一站，敦煌光電博覽園，又稱敦煌研學基地光電博覽園，是中國最大的光伏發電基地，也是國家AAA級旅遊景區。該園區充分利用敦煌豐富的光照資源和戈壁沙漠，建設了大型光伏電站和光熱電站，並積極發展新能源研學項目。



馬英九在中共甘肅省委常委孫雪濤的陪同下參訪，由首航高科能源技術公司董事長黃文博擔任導覽解說，馬過程中多次作筆記，並且對新穎的光伏發電與光熱發電，多次向黃文博提問，黃是福建泉州人，馬英九笑稱，聽著感到很親切。



甘肅因為有地理及地形優勢，不僅戈壁遼闊、地勢平坦，而且光能資源豐富，光電的有效儲量逾1億千瓦，其中位於騰格里沙漠邊緣的敦煌市，是太陽能資源最豐富的區域，可開發量達8600萬千瓦，能夠就近供應敦煌市的用電需求。



由於台灣也在發展再生能源，但太陽能發電面臨晚間無用武之地的窘境，馬英九好奇問，敦煌這的光電是否也有相關問題？



黃文博表示，所有光伏電站及光熱電站，都能夠實現24小時儲能，“定日鏡”會將太陽光精準反射到最中心、高260公尺的塔柱，總反射面積達138萬平方公尺，而塔柱頂端設有“吸熱器”，將裡面的熔鹽加熱至540至560攝氏度，最終起到推動汽輪機發電機組發電的作用，在正常天氣下能24小時發電。馬聽聞露出驚訝表情，肯定大陸光電技術發展。



