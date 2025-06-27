弱美元加速資金東移　湧入港股A股

國際資金源源流入中國市場，增持港股及A股。（大公報） 中評社香港6月27日電／大公報報導，美匯指數跌至3年低位，環球資金加注中國。近日港股在2000多億元成交之下，恒生指數衝越24000點大關，而內地上證綜指也突破3400點阻力，可見弱美元吸引資金東移，掀起全球加注中國新一波浪潮，利好港股及A股表現。



中東緊張局勢暫時緩和，以色列與伊朗宣布停戰，但地緣政治衝突風險難消，投資者避險情緒持續高企，尤其是對美元資產有很大戒心。市場焦點由中東回到特朗普關稅政策之上，目前除了英國之外，全球多國未與美國達成關稅協議，一旦特朗普政府在7月9日向全球實施所謂“對等關稅”，預期掀起多國採取反制措施，觸發大規模關稅戰的可能性存在，屆時美國經濟注定陷入衰退、滯脹雙重危機，股匯債資產價格大跌風險可見一斑，相信下半年減持美元資產、增配人民幣資產繼續是全球投資策略重點。



港元兌美元觸及7.85弱方保證水平，金管局入市承接94億港元沽盤，主要是港美息差大，出現沽港元、買美元的套息交易，但未有改變資金流入大勢。5月至今銀行體系結餘仍增加逾千億元，市場流動性十分充裕。



沽美元買人民幣資產成趨勢



其實，中國經濟韌性強、潛力大，是全球加注中國的主要原因，以外貿出口為例，美國關稅政策衝擊下，以美元計價的上月中國出口增長4.8%，而日本及韓國出口分別下跌1.7%及1.3%，引證中國產業鏈、供應鍵在全球具有很大優勢，加上技術及產品創新，外貿競爭力強，經得起考驗，人民幣資產增長潛力嚴重被低估，成為國際資金加倉對象，下半年沽售美元資產，增持人民幣資產大勢更加明顯，目前港股強、美股弱的格局將會持續下去。



華爾街大行成中國大好友



值得留意的是，華爾街大行普遍對價值高估的美元資產價格走勢有保留，反而看好中國經濟和股市，儼如大好友，認為穩增長政策繼續加碼，支持中國經濟長期向好，其中高盛對中國股市維持超配的投資建議，預測滬深300指數上升目標位為4600點，意味潛在升幅約17%。事實上，近期港股及A股湧現不少投資主題，包括人工智能、人形機器人、智能駕駛、生物科技及新消費等投資概念，持續匯聚資金。



基金加倉內銀券商板塊



事實上，在基金半年結的日子，港股及A股不約而同出現向上突破走勢，恒指在2000多億元大成交之下上破24000點，中資銀行股、保險股、券商股表現突出，顯然成為機構投資者加倉對象，例如建設銀行（00939）股價企於8.1元以上，而上證綜指亦升破3400點阻力，見今年高位。由此可見國際資金源源流入中國市場，增持港股及A股。正如美資大行貝萊德所言，中國生物科技、智能駕駛領域可能出現更多類似DeepSeek時刻，對中國人工智能技術及產業創新態度異常樂觀，積極大手加倉。



弱美元復加中東地緣政治局勢轉穩，資金東移規模持續擴大，下半年港股、A股表現可看高一線。