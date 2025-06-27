樓價指數連升兩月　業界料全年漲半成

隨著本港拆息回落，且預計維持低位下，樓市有望逐漸步向﻿復甦。（大公報） 中評社香港6月27日電／大公報報導，拆息低企帶動換樓潮，促使樓市止跌回穩。反映二手樓價走勢的私人住宅售價指數，連續兩個月回升，5月最新報286.6點，按月微升0.03%。業界估計樓價短期仍會反復上落，但全年樓價會平穩或上升5%，終止過去3年的跌浪。



差餉物業估價署編制的私人住宅售價指數，繼4月止跌回升0.46%後，上月再升0.03%，連彈兩個月累漲0.49%，令今年首5個月的跌幅收窄至約0.9%，不過較2021年9月歷史高位398.1點仍相差28%。各類單位售價指數方面，實用面積約431至753方呎的B類中小型單位，5月報279.3點，按月持平；實用面積超過1722方呎的E類超大型單位，上月微跌0.04%至255.4點；實用面積753至1722方呎的C及D兩類中至大型單位，在近期按息低企及樓價跌至吸引水平，帶動市場換樓意欲，各按月升約0.07%及0.04%。



拆息低企 供平過租刺激入市



世邦魏理仕香港估值及咨詢服務部執行董事郭偉恩表示，隨著本港拆息回落，且預計未來幾個月保持低位下，樓市有望逐漸步向﻿復甦。另外，供平過租情況或吸引用家及收租投資者入市，因此上半年樓價只微跌後，下半年便能觸底回穩。在市場氣氛改善及借貸成本下降，加上部分發展商或削減賣樓優惠下，預期全年樓價波幅由0%至上升5%，換言之，由2021年9月後開展的跌浪有機會終止。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，上月有發展商劈價賣大型樓盤促銷奏效，加上拆息回落，帶動樓市交投回升，樓價有機會已成功觸底。現時環球國際形勢複雜多變，或令資金持續流入本港，買樓是其中一項較穩健的投資工具，加上下半年銀行有機會減息，相信樓價下半年會緩緩穩步上升。



不過，萊坊高級董事兼大中華區研究及咨詢部主管王兆麒認為，樓市氣氛雖明顯轉好，但發展商持續減價賣貨尾，令二手樓價繼續受壓，加上美國開征關稅對全球經濟仍帶來不確定性，以及中東局勢仍未穩，即使樓價在上半年見底，下半年會好轉，預期今年樓價由0%至下跌3%。



租金指數六連漲 直逼歷史新高



此外，差估署私人住宅租金指數繼續表現出色，5月最新報195.2點，按月升0.67%，並連升6個月累漲約1.72%，與2019年8月的歷史高位200.1點僅差2.45%。陳永傑指，在特區政府各項人才政策，大量海外及內地留學生來港就讀下，龐大租住需求支持租金持續向上。