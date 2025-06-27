郭一鳴：浮世與資本主義萌芽

明代葡萄牙訂制的“鹿鶴同春玉壺春瓶”。/作者供圖 中評社香港6月27日電／資深評論員郭一鳴今天發表在大公報維港看雲的文章說，錯過兩次機會之後，終於把握第三次機會，到不久前落成的香港中文大學文物館新翼羅桂祥閣參觀“浮世清音——晚明江南藝術與文化”展覽。乍看“浮世清音”這個名字，很容易令人以為與日本有關，其實整個展覽與日本藝術文化沒有關係。中國歷朝歷代，有盛世，有亂世，但很少用“浮世”這個詞來形容。文物館館長姚進莊教授介紹說，晚明江南藝術創作非常活躍自由，藝術家追求奇趣標新，較少道德倫理觀念的束縛。有浮世就有浮世繪，我的腦海突然冒出一個名字：蘭陵笑笑生，如果說晚明社會是“浮世”，那麼，最具代表性的“浮世繪”非《金瓶梅》莫屬。不過今次展出的一百九十三件晚明至清初的藝術品，主要是織錦、玉雕、竹雕、繪畫、書法、瓷器等，不包括小說。



整個展覽由絲綢織錦和刺綉開始，多件四百多年前的織錦，顔色鮮艶華麗，有花、葉、鳳等各種花紋，有的採用金絲織成，構圖靈巧，製作精致，穿得起這些衣料的肯定非富則貴。姚教授介紹，明代的出口產品，絲綢占百分之七十，瓷器只占百分之二十多。明清兩代江南織造盛極一時，《紅樓夢》所寫的江寧織造，就是江南三織造之一。展覽廳還展出多款當時江南一帶從事織錦的作坊所編印的樣品目錄和名號，圖文並茂，這些介紹各種織錦圖案、規格、編號的印刷品，其實就是現代廣告的雛形，顯示晚明的商品意識已十分流行。學術界對於明末出現“資本主義萌芽”的觀點有爭議，這幾本小册子可作為有力證據。這個展覽從介紹織錦作品入手，揭示晚明清初江南藝術文化的特色，確是精心安排。



文章說，明代書畫藝術百花齊放，名家輩出，這次展出有“晚明四家”的董其昌、張瑞圖等的書法作品，最吸引筆者的是一幅點評《水滸傳》、《西廂記》等名著的金聖歎行書“消磨傲骨惟長揖，洗髮雄心在半酣”，落款“順治戊子二月四日”，筆力猷勁，恣意瀟灑。彩色長卷《嬉春圖卷》描繪十多名窈窕女子在林木掩映的戶外聚會，體態妖嬈，無拘無束，縱情歡愉，堪稱晚明“浮世”的生動寫照。一幅“丹楓紅樹”畫軸，設色亮麗妍雅，層林盡染，為著名畫家藍瑛作於崇禎十五年（一六四二年），距清兵入關朱氏王朝崩潰僅兩年。



展覽的結尾部分是瓷器。姚館長特別介紹一個江西景德鎮出品的“鹿鶴同春玉壺春瓶”，近瓶頸處有一圈葡萄牙文“一五五二年惹爾日.歐維士訂制”，這位惹爾日.歐維士是一名葡萄牙商人及作家。十六世紀歐洲人已經到中國製訂瓷器，買家主要是王室貴族、宗教團體和到東方做生意的富商。在玉壺春瓶旁邊有一只寫有阿拉伯文的瓷碟，明顯是用於出口。明代中晚期海禁解除，外貿興旺，除了絲綢和瓷器兩大出口商品之外，其他出口產品有茶葉、蔗糖等。



匆匆一個小時，在姚館長的引導下享受一頓豐盛的審美大餐，對晚明江南的藝術文化有比較感性而又系統性的認識，不過有一個問題還沒有弄明白。改朝換代前夜，應該稱之為亂世才對，可是晚明的江南繁華依舊，社會安逸，不少藝術家仍然沉醉“浮世繪”。有人說文人和藝術家對時代變化最敏感，晚明這些江南藝術家，究竟是無力回天只能寄情藝術，逃避現實，還是兩耳不聞天下事，一心只在書畫中，全然沒有危機感？



文章說，關於舉辦這個展覽的背景，原來和已故國學大師、曾在中文大學任教多年的饒宗頤教授有關。饒公生前很喜歡晚明書畫，晚年捐給北京故宮博物院的十幅作品，其中就有一幅叫做《四色書晚明四家詩四屏》。姚館長介紹，中文大學文物館首任館長屈志仁教授是饒公的學生，受饒公影響，也很喜歡晚明藝術文化，八十年代末曾在美國紐約大都會博物館舉辦過一次晚明藝術文化主題展，但意猶未盡。屈教授退休後念念不忘晚明藝術，於二○二一年策劃出版《浮世清音》一套三册，為策劃這項同名展覽作準備。今年三月中文大學文物館新翼落成，終於和上海博物館共同推出這次展覽，屈教授夙願終嘗，亦可告慰天上的饒公。補充一句，展覽是公開的，喜歡晚明藝術的朋友不要錯過。