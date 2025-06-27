富權：台灣基進黨因“跳船潮”而名存實亡？

中評社香港6月27日電／澳門新華澳報27日發表富權文章：台灣基進黨因“跳船潮”而名存實亡？以下為文章內容。



台灣基進黨爆發“跳船潮”，繼台灣基進黨在高雄市的唯一一席市議員暨市黨部主委張博洋於前日宣布將於今年七月退黨後。台灣基進黨在台南市的議員李宗霖，也於昨日宣布，即將“從台灣基進畢業”，正式退出政黨。加上過去的曾任台中市“立委”的陳柏惟，及時任基進黨發言人兼高雄市黨部執行長的楊佩樺也已經退黨，基進黨已有四名重要人物“跳船”。按照團購電商名人“486先生”（陳延昶）的分析，基進黨已經名存實亡不可能東山再起。



實際上，在這兩天先後宣布退黨的張博洋和李宗霖，是台灣基進黨目前的唯二位政治公職——“直轄市”議員。在兩人退黨後，台灣基進黨已經全無政治公職人員，等於是“陽春在野黨”，已無實質的存在意義。



而且，如果說，作為曾經是台灣基進黨唯一“立委”的陳柏惟，是在遭到“罷免”，成為台灣地區政治史上首例被“罷免”的“立委”後，因為不滿基進黨中評會認定其“違紀助選”（無黨籍議員參選人陳建良和民進黨台南市議員參選人王宣貿的競選看板使用了陳柏惟的個人肖像），而受到處分，在憤而辭去黨職，更隨後宣佈退出台灣基進黨，當時是屬於無公職身份的話，張博洋和李宗霖因為是台灣基進黨現任的唯二政治公職據有人，因而對台灣基進黨的打擊甚大。

