中評社北京6月27日電／伊朗和以色列停火後，伊朗最高領袖哈梅內伊26日首次發表電視講話，他祝賀伊朗“戰勝了以色列和美國”，祝賀伊朗人民展現團結。他還在講話中著重解釋了伊美對抗的原因。哈梅內伊的“三個祝賀”有何深意？



為何強調勝利



新華社報導，哈梅內伊講話的第一個祝賀是伊朗“對以色列取得勝利”。他說，伊朗武裝力量突破了以色列先進的防禦系統，轟炸以色列多個城市。“這表明：如果以色列膽敢侵犯伊朗，它必將付出沉重代價。”



他第二個祝賀是伊朗“對美國取得勝利”。他說，伊朗襲擊了美軍駐卡塔爾的烏代德空軍基地，“給予美國沉重一擊”。伊朗“能夠接近美國在本地區的重要基地，並在認為必要的時候加以打擊，這不是小事，是大事！”



針對美國總統特朗普說美國襲擊“徹底摧毀”了伊朗核設施，但美國媒體援引報告說美國打擊“可能只會使伊朗核計劃推遲數月”，哈梅內伊說，美國攻擊了伊朗核設施，“他們沒有達成既定目標，只是在試圖通過誇張來掩蓋事實”。



分析人士說，哈梅內伊強調“勝利”，意在打破西方敘事中的“伊朗受制于人”形象，塑造伊朗為地區局勢的主導力量之一。綜合伊朗輿論，可以看出伊朗方面對於勝利的定義，在於伊朗能在美國“直接參與戰爭”的背景下，成功反制且沒被拖入持久戰。



為何強調團結



哈梅內伊的第三項祝賀是“伊朗人民展現出前所未有的團結與一致”。他說，一個近9000萬人口的國家，團結一心，齊聲吶喊，目標一致，站在一起。“證明在關鍵時刻，這個民族會發出同一個聲音。”



伊朗邁赫爾通訊社26日發文說，“以色列沒有預料到伊朗人民會掀起團結和民族凝聚力的浪潮”。文章說，以色列錯誤地認為，其襲擊會引發伊朗的混亂和動亂，最終導致伊朗政治體系迅速崩潰。然而，這種情況不僅沒有發生，伊朗的政治體系還比以往任何時候都更加穩定，民族團結進一步增強了伊朗的國家實力。

