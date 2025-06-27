大連涉244.19億餘元非法集資案宣判

中評社北京6月27日電／6月27日，遼寧省大連市中級人民法院一審公開宣判周志峰等三人非法集資案，涉案金額244.19億餘元。被告人周志峰因犯集資詐騙罪、洗錢罪，被判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。被告人王長東、魯紅分別被判處有期徒刑十六年、十四年，並處罰金。



新華社報導，法院審理查明：被告人周志峰、王長東、魯紅在未經國家金融監管部門許可的情況下，以“山海集團”的名義，通過散發傳單、組織旅遊等途徑，編造“山海集團”具有雄厚實力、擁有大量資產、年產值數億元等虛假事實，隱瞞無正常經營和盈利能力的真相，以高額利息為誘餌，公開進行虛假宣傳，騙取集資參與人信任，向社會公眾非法集資。自2015年9月1日至2023年8月11日，累計騙取集資參與人資金人民幣244.19億餘元。同時，為掩飾、隱瞞集資詐騙所得的來源和性質，被告人周志峰、王長東通過購買股票等行為使用集資詐騙贓款進行洗錢。



法院認為，周志峰等人實施的非法集資行為，嚴重擾亂了國家的金融監管秩序，造成全國多地集資參與人鉅額財產損失，依法應予以嚴懲。法院根據各被告人的犯罪事實、性質、情節和對社會的危害程度，依法作出上述判決。



部分人大代表、政協委員、被告人家屬、集資參與人等旁聽了宣判。



據瞭解，周志峰等人歸案後，公安機關開展涉案資金、股票、股權、房產、車輛等資產追繳工作。相關資產將在判決生效後依法返還集資參與人。