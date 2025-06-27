12天衝突　以伊美究竟誰是贏家？

中評社北京6月27日電／以色列和伊朗在平靜中進入27日。兩周前，以色列突然對伊朗發動軍事打擊，引發一場互襲，美國也一度“下場”轟炸伊朗核設施。以伊停火後，以色列、伊朗、美國三方都宣佈取得勝利，但實際得失又是怎樣？在這場持續12天的衝突中究竟誰是贏家？



以色列：“清除威脅”



新華社報導，以色列總理內塔尼亞胡24日說，以色列對伊朗的軍事行動取得“歷史性勝利”，清除了伊朗“製造核武器能力和2萬枚彈道導彈”對以方生存構成的“毀滅性威脅”。



總部位於倫敦的《新阿拉伯人報》援引分析人士觀點說，以色列在此次衝突中有兩個收穫：一是獲得美方准許打擊伊朗，二是美國最終直接軍事介入，後者可被視作以方的“最大成功”。



不過，以方損失也不小。以色列軍方說，至少31枚伊朗發射的彈道導彈擊中以方人口稠密區和關鍵基礎設施，包括以色列南部一座電站和北部海法市一處煉油廠。據以色列衞生部24日數據，伊朗導彈襲擊共造成以色列28人死亡、3238人受傷。專家普遍認為，以方人員傷亡和受損程度前所未有，以色列防空系統被證明效果有限。



此外，以色列政府下令襲擊伊朗，備受國際社會譴責，對內如果對伊朗核項目的損傷程度被證明有限，那麼這一“成本”高昂的軍事行動將遭受民眾質疑，內塔尼亞胡政府將承受重壓。

