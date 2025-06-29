陳志豪答中評：港區國安法成效是全局性的

全國港澳研究會成員、西貢區議員陳志豪（圖片由受訪者提供） 中評社香港6月29日電（記者 段曉魯）6月30日是《港區國安法》頒布實施5周年。全國港澳研究會成員、西貢區議員陳志豪接受中評社採訪時表示，《香港國安法》的成效是全局性、變革性及根本性的，可謂為香港帶來了翻天覆地的積極變化，為香港全面貫徹“愛國者治港”原則提供了重大的法律保障。



陳志豪談到，作為一位十多年資歷的時事評論員及長期服務社區的區議員，想到在《香港國安法》公佈實施之前，香港長年陷入嚴重的“泛政治化”泥沼，反中亂港勢力對國家根本的憲制原則都不尊重，對內地、對特區政府為反而反，“逢中必反、逢中必罵”，愛國陣營的主要精力都花在政治鬥爭上，甚至接連要承受“2014年佔中”、“2016年旺角騷亂”、“2019年黑暴”等政治暴力衝擊，這既背離了“一國兩制”及“愛國者治港”原則，對香港的發展，以及市民大眾的福祉，同樣是沒有好處。



陳志豪說，在《香港國安法》生效後，反中亂港勢力紛紛瓦解，特區政府的心思精力、愛國陣營的政治能量、社會的民情民意，終於能夠從政治爭議中“解脫”開來，重新聚焦於經濟民生，一心一意謀發展，這對於香港的發展前途，以及市民大眾的福祉來說，也是至關重要的。



陳志豪指出，過去幾年，美西方的政治勢力及媒體經常對《香港國安法》表示抨擊及猜疑，相關論斷是不客觀、不公正、不合理的，背後懷著強烈的政治動機。首先，我們必須要認識清楚，維護國家安全是任何一個主權國家的基本權利和責任，維護國家安全在聯合國的公民及政治權利國際公約上，甚至乎是具備凌駕性地位的，故美西方同樣會擁有維護國安的法律制度，為什麼就容不下《香港國安法》呢？中國又會對美西方國家的國安法律指指點點嗎？



陳志豪指出，《香港國安法》公佈實施五周年的歷程充份證明了，《香港國安法》針對的只是切實危害國安的極少數人，對社會上的絕絕大多數人沒有影響，更沒有不合理限制在港外國人的生活及經濟利益，這也是顯而易見的。沒有安全，談何穩定？沒有穩定，談何發展？對包括外國人在內的社會絕絕大多數人來說，《香港國安法》就是香港的防護罩與守護神，守衛著香港的安全與發展，保護了絕絕大多數市民的權益，這也是我們必須認識清楚的。