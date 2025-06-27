哈佛大學公佈針對政府限制國際學生應急預案

中評社北京6月27日電／根據哈佛大學肯尼迪學院日前在官網公佈的應急預案，如果國際學生因為簽證或入境限制而無法進入美國，該學院將會為他們提供在線課程，或前往加拿大多倫多大學芒克全球事務與公共政策學院繼續學業兩個選項。



新華社報導，根據應急方案，新生以及返校學生都可以選擇在線課程方案，在線課程主要由肯尼迪學院師資力量負責，該方案還包含學年期間在全球不同城市舉辦最多3場線下集中教學。到芒克學院學習的方案針對返校學生，這些學生可以通過參加由哈佛大學和多倫多大學教師共同授課的在線和線下課程來完成學位課程。他們將作為芒克學院的全日制學生註冊，但學位仍由哈佛肯尼迪學院頒發。



肯尼迪學院表示，首要任務仍然是滿足學生們在其校園內學習的需求，但是“如果由於簽證或入境限制而無法進入美國的新生和返校國際學生的需求足夠大，我們將啟動這些應急計劃”。哈佛大學的學生日報《哈佛深紅》報導，哈佛大學目前在法庭上對白宮取得了一些勝利，但仍在繼續為最壞的情況做準備。



根據多倫多大學芒克全球事務與公共政策學院官網消息，此項安排只對已在美國校園完成一年學習的哈佛大學肯尼迪學院國際學生開放。申請人須得到加拿大學習許可，並將作為全日制非學位學生就讀于該學院。



近幾個月來，特朗普政府與哈佛大學展開激烈法律攻防戰。特朗普政府指責哈佛大學縱容“反猶主義”，削減哈佛大學數十億美元研究資金。哈佛大學指責政府試圖破壞學校的獨立性。6月4日，美國總統特朗普簽署公告，以所謂維護國家安全的名義限制哈佛大學國際學生簽證，暫停在哈佛大學學習或參加交流項目的外國公民入境。



哈佛大學已就削減資金和限制簽證對政府提起訴訟。據美國媒體24日報導，特朗普政府正加快推進與哈佛大學的談判，力求本月底前達成協議。