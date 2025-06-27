以軍稱對伊朗軍事行動達成既定目標且超出預期

中評社北京6月27日電／據央視新聞：當地時間6月27日，以色列國防軍發言人埃菲·戴弗林發布聲明，全面總結以軍日前針對伊朗發起的“崛起的雄獅”軍事行動。



啟動行動是“迫不得已”



戴弗林表示，此次行動是在迫不得已的背景下啟動，因以色列掌握的確鑿情報顯示，伊朗政權計劃在兩年內將導彈儲備增加兩倍，核項目已接近武器化程度，並著手實施“消滅以色列計劃”。



行動核心目標：摧毀伊朗核武器計劃與導彈體系



戴弗林指出，本次行動的核心目標是摧毀伊朗的核武器計劃與導彈體系。以軍在1500公里外實施首輪突襲，襲擊了伊朗多處核設施、數十名伊朗高級安全官員、包括核專家在內11處核領域目標以及核科研機構與基礎設施，基本摧毀了伊朗核武器製造鏈的各個環節。首輪打擊挫敗了伊朗原定的大規模導彈攻勢，並在數小時內掌控伊朗領空，直抵德黑蘭防線。



戴弗林指出，以軍本次行動的首要目標是摧毀伊朗的核武器計劃。行動中，福爾多和納坦茲在內的三處關鍵核設施遭到重創，使伊朗目前已喪失將鈾濃縮至武器級別的能力。此外，以軍定點清除多名參與核項目的伊朗科學家，削弱其在相關武器系統上的研發能力。



導彈方面，以軍摧毀伊朗30餘處彈道導彈製造設施，摧毀逾半數發射平台，使伊朗導彈發射能力東移；伊朗擴充至8000枚導彈的計劃遭嚴重打擊。此外，以軍打死30多名伊朗高級軍官，重創其指揮體系。

