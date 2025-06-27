美國白宮稱不急於提名下屆美聯儲主席

中評社北京6月27日電／據新華社：英國媒體26日援引美國白宮的說法報導，有關提名下屆美國聯邦儲備委員會主席的決定並不“迫切”。



白宮人士告訴英國《金融時報》：“儘管總統有權改變主意，但有關美聯儲主席的所有決定都不迫切……總統對下屆美聯儲主席有不少不錯的人選。”



美國《華爾街日報》25日報導，美國總統唐納德·特朗普可能最早於今年夏季，或在9月、10月提名下屆美聯儲主席。美元指數26日應聲下跌0.7%至2022年年初的水平。《金融時報》提供的數據顯示，美元今年以來已貶值超10%。



澳新銀行首席經濟分析師兼研究部負責人理查德·耶森加說：“提早宣布美聯儲主席人選的可能性是促使美元今年下行的因素之一。”



鑒於美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾的任期2026年5月結束，無論在今年夏季還是秋季提名新任美聯儲主席，這一決定都為時過早。不過，鮑威爾領導的美聯儲遲遲不願再次降息，令特朗普感到沮喪。



特朗普先前說，他對美聯儲主席一職有三到四個人選，並嘲笑鮑威爾“糟糕”。白宮未確認哪些人入圍。《金融時報》認為，前美聯儲理事凱文·沃什、財政部長斯科特·貝森特、白宮國家經濟委員會主任凱文·哈西特和美聯儲理事克里斯托弗·沃勒都在特朗普的考慮範圍內。



沃勒上周說，支持美聯儲最早7月降息，有別於鮑威爾堅持現有利率。鮑威爾24日出席美國國會聽證會時說，關於貨幣政策調整，美聯儲仍將採取觀望態度，因為其需要更好地判斷關稅對通脹的影響以及未來經濟的走勢。



美國《巴倫周刊》分析，在市場看來，特朗普提前選出美聯儲主席繼任者可能為了締造“影子美聯儲主席”。貝森特在去年總統競選期間接受《巴倫周刊》採訪時提過這一設想。“影子美聯儲主席”可從側面影響貨幣政策。



《巴倫周刊》認為，金融市場26日發生的波動表明，即使美聯儲實際決策者仍專注於經濟數據，但市場只要感知到美聯儲內部存在分歧，就會受到影響。