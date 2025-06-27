哈梅內伊指責特朗普誇大“戰果”

中評社北京6月27日電／伊朗最高領袖大阿亞圖拉阿里·哈梅內伊26日指責美國總統唐納德·特朗普“誇大”美國對伊朗核設施的打擊效果。無獨有偶，美國媒體近來爆料，稱美軍打擊“未能徹底摧毀”伊朗核設施。



新華社報導，哈梅內伊26日在以色列與伊朗停火後首次發表電視講話，祝賀伊朗“團結一致，取得了對以色列、美國的勝利”，強調伊朗“狠狠打了美國一記耳光”。



哈梅內伊說，“美國總統以罕見方式誇大了”所發生的事情，“事實證明他需要這種誇張來掩蓋、隱瞞真相”。



以色列13日凌晨對伊朗實施大規模空襲後，以伊互相發動多輪襲擊。美國於美國東部時間21日對伊朗三處核設施實施打擊，伊朗出於報復23日向美國駐卡塔爾的烏代德空軍基地發起導彈打擊。根據美國方面宣布的時間表，以伊停火於北京時間24日正午後正式生效。



特朗普21日晚宣布，美軍已“徹底清除”伊朗福爾道、納坦茲和伊斯法罕三處核設施。他25日在荷蘭海牙參加北大西洋公約組織峰會時宣稱，美軍的打擊行動使伊朗核計劃倒退了“幾十年”。



但就在24日，美國有線電視新聞網援引美國國防情報局的一份機密評估報告報導，美軍行動僅把伊朗核項目進度拖慢數月；美軍轟炸並未“摧毀”藏在地下的核設施；部分高豐度濃縮鈾在美軍行動前已被轉移；大部分用於鈾濃縮的離心機在轟炸後仍完好。



就伊朗事先轉移高豐度濃縮鈾的說法，特朗普在社交媒體上矢口否認，稱“沒有物品從核設施內運出”。美國國防部長皮特·赫格塞思26日同樣聲稱，他得到的情報並未顯示伊朗事先轉移了高豐度濃縮鈾。

