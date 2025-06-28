台青：兩岸同屬一個祖先　理應多互動

一位來自台灣的青年正穿著民族服飾和小羊羔互動（中評社 葉佳怡攝） 中評社呼倫貝爾6月28日電（實習記者 葉佳怡）6月27日，來自台灣的24位青年踏上了內蒙古鄂溫克族自治旗斯仁達瓦牧民點的廣袤草原。一位台灣的青年表示，兩岸同屬一個祖先，理應多多互動。



分享此次內蒙古之行的感受時，他表示，整體的邊疆行體驗非常棒。出發前，呼倫貝爾大草原就是他夢寐以求的地方，今天他感受到鄂溫克族的獨特文化和歷史背景，這是此行中非常具有意義的一程。這不僅可以拓展台灣青年對中華少數民族的多維度見識，還可以塑造台青們對大陸的全新認知，從前在課本上或是在影視劇上看到的東西，現在完全呈現在眼前，十分符合想象。



在兩岸交流方面，他表示，組織這類活動加強兩岸交流十分有必要，因為兩岸同屬一個祖先，兩岸交流理應多多互動。但是現在礙於兩岸局勢，有些交流會稍微有些限制。他認為，兩岸同胞都是炎黃子孫，有共同的文化和語言，台灣年輕人和大陸年輕人應該多多交流，多體驗少數民族文化，感受中華文明的魅力。



關於少數民族文化，他認為，每一個少數民族都有獨特的生活習俗和思維方式。他認為，當我們去瞭解其他民族的歷史文化和生活習性時，就是通過行萬里路讀萬卷書，吸收更加豐富的知識。



他表示，通過這種兩岸交流活動，可以幫助孩子用更加客觀的角度去認識更加真實的大陸。此外，他提到，大陸擁有豐富的教學資源和工作機會，他鼓勵台灣青年來到大陸學習生活，獲得更好的發展機遇。