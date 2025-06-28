台青：兩岸交流應該多重視下一代的交流

台青們和當地的少數民族手牽手載歌載舞（中評社 葉佳怡攝） 中評社呼倫貝爾6月28日電（實習記者 葉佳怡）6月27日，來自台灣的24位青年踏上了內蒙古鄂溫克族自治旗斯仁達瓦牧民點的廣袤草原。一位台灣青年表示，兩岸交流應該多重視下一代的交流，小朋友年紀小，接受能力強，當他們看到最真實的大陸時，他們的表達也會更加真實。



分享對於中華文化的認識時，她表示，通過此次內蒙古之行有機會參訪當地博物館，沉浸式體驗鄂溫克族牧民的生活，瞭解內蒙古的深厚歷史和風土人情，感受到中華文化幾千年的深厚底蘊，中華文明源遠流長、博大精深。她說，儘管自己生活在台灣，但是台灣和大陸本就是血濃於水的一家人，應該常回大陸走走看看，深入瞭解大陸的生活習俗、風景美食、人文交流，一定可以獲得絕佳的體驗和不一樣的感受。



談到在大陸遊玩的感受，她表示，來到大陸會有一種親情的感覺，大陸的每個人都非常友善和熱情。她有時候逛逛步行街，會遇到內蒙古本地人，當他們得知自己是台灣人時，都會非常熱情友善地打招呼，甚至一起互動聊天，這種感覺非常珍貴難忘，這完全不同於此前在台灣接收到的一些不正確訊息。因此，她也很鼓勵台灣同胞有機會能夠多來大陸走走看看。



關於促進兩岸交流，她指出，因為台灣民進黨當局從小學就開始對學生進行洗腦，大肆抹殺中華文化教育。因此，她時常帶女兒來大陸走走看看，小朋友也很喜歡在大陸遊玩。她強調，兩岸交流應該多重視下一代的交流，小朋友年紀小，接受能力強，當他們看到最真實的大陸時，他們的表達也會更加真實。



分享她個人的教育經驗時，她指出，她喜歡和自己的孩子一起瀏覽大陸的報導，參觀大陸的景點，她們也會一起分享和討論社交媒體裡有關大陸的介紹。此外，她認為，交流的環境也至關重要，她的小朋友常常觀察到她和大陸同胞一起聊天，小朋友會感受到兩岸就是一家人，小朋友身處在交流的環境裡，也更容易被環境影響。