台青草原行 體驗鄂溫克族風情

牧民為台青們獻哈達（中評社 葉佳怡攝） 中評社呼倫貝爾6月28日電（實習記者 葉佳怡）6月27日，來自台灣的24位青年踏上了內蒙古鄂溫克族自治旗斯仁達瓦牧民點的廣袤草原。在這裡，他們零距離接觸鄂溫克族同胞，親手嘗試民族技藝，品嘗特色美食，聆聽悠揚民謠，開啟了一場難忘的民族風情深度體驗之旅。



抵達之時，草原上的鄂溫克族同胞以最高的獻哈達禮儀迎接來自台灣的朋友。深藍色的哈達隨風輕揚，口杯中盛滿醇香的熱奶茶，馬頭琴奏響悠揚的《酒歌》旋律，瞬間點燃了兩岸青年的熱情。在牧民的指導下，台灣青年們興奮地手牽手載歌載舞，擠牛奶喂小羊羔，和牧民們互動拍照，穿上民族服飾記錄最美瞬間。台青們還在蒙古包內學習製作特色布里亞特包子，儘管動作略顯生疏，但歡聲笑語回蕩在蒙古包中。一位來自台灣的青年難掩激動：“以前只在網絡上和紀錄片裡見過這些場景，現在親自來到內蒙古參觀牧民生活，穿上少數民族服飾，喝著熱騰騰的奶茶，摸到柔軟的羊羔毛，才真正體驗到少數民族文化的獨特魅力，感受到了草原生活的自由與快樂。”



隨後，台灣青年乘車來到了被譽為“天下第一曲水”的莫爾格勒河，該河流以極度曲折的河道聞名，在廣袤的草原腹地上勾勒出九曲十八彎的獨特自然奇觀。它不僅是草原牧區重要的生命線，滋養著豐美的牧場，更是呼倫貝爾最具代表性的生態景觀名片之一，吸引台灣青年前來領略其壯美與靈動。台青們在景觀台欣賞大草原的壯闊唯美、互相拍照打卡、閑聊暢談，莫爾格勒河的蜿蜒流淌，見證了兩岸青年在鄂溫克草原上的友好互動。這段獨特的生態文明之旅，不僅豐富了青年們對內蒙古的見聞，也為兩岸同胞的交流交往增添了新的亮麗篇章。



在此次沉浸式的草原之旅中，台灣青年不僅親身感受到鄂溫克族文化的深厚底蘊與草原生態的獨特魅力，更在互動交流中加深了兩岸青年的情誼。