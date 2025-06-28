快評：文化紐帶緊繫兩岸 青年交流共創未來

中評社快評/6月14日至27日，中國國民黨前主席馬英九率“大九學堂”台灣青年訪問大陸，一路從福建到甘肅，出席“第十七屆海峽論壇”、“乙巳年公祭中華人文始祖伏羲大典”、“兩岸共同弘揚中華文化”、參觀敦煌莫高窟等活動，昨天圓滿結束返台。馬英九此行跨越山海，從東南沿海的福建到西北腹地的甘肅，不僅是一次地理的丈量，更是一次深刻的文化尋根與心靈對話之旅。



在莫高窟千年壁畫的斑駁光影中，台灣青年學子發出“震撼且興奮”的感歎。一位李姓女同學坦言，洞窟藝術如同“通往過去的鑰匙”，讓她得以“打破時間的藩籬”。當鄭同學站在伏羲廟前，目睹兩岸同胞共祭人文始祖，她真切感受到“血脈相連的安靜力量”。這種源自文化根脈的共鳴，在青年學子參訪林覺民故居、林則徐紀念館時同樣激蕩——歷史人物從課本走入現實，文化認同在親身體驗中自然產生。台灣青年在參訪廈門航空時，也感受到企業對台籍員工的真誠友善與“以人本”的關懷，印證了“兩岸合則兩利”的現實。



青年是兩岸關係的未來。正如鄭同學在敦煌所言，祈願透過一次次交流，“把理解變成連接，把文化變成共同的未來”。當台灣學子在黃河邊、嘉峪關上與大陸青年共同感知民族的歷史縱深，當兩岸年輕人在海青論壇中“青春同心創未來”，一條超越政治隔閡、深植文化沃土的情感紐帶正在無聲編織。



青年在共同文化中尋得認同，於交流中消弭陌生。當兩岸青年並肩站在伏羲廟前、莫高窟下，歷史與文化的厚重迴響足以穿透歧見迷霧——中華文明的血脈從未斷絕，它如黃河般奔流不息，以無聲的力量召喚著同根同源的子孫，共同守護屬於整個民族的未來。

