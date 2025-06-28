蘇丹北達爾富爾州首府遭炮擊致13人死亡

中評社北京6月28日電／據蘇丹民間機構和地方組織27日發佈的消息，蘇丹快速支援部隊當天炮擊該國西部北達爾富爾州首府法希爾市，造成13人死亡。



新華社報導，蘇丹民間機構“蘇丹醫生網”發表聲明說，炮擊發生在當天早上，造成包括3名兒童在內的13人死亡，另有21人受傷。聲明譴責針對平民及民用設施的炮擊行為，呼籲蘇丹衝突雙方採納聯合國提議，在法希爾市實施為期一周的人道主義停火。另據蘇丹地方組織“法希爾抵抗委員會協調組織”同日發表的聲明，部分傷者已被送往醫院接受治療，但法希爾市醫療物資嚴重短缺。



目擊者告訴新華社記者，當天早上6時開始，蘇丹快速支援部隊從其位於法希爾市以北的據點發動猛烈炮擊，炮彈擊中該市中部、南部多個居民區及市中心一處市場，劇烈的爆炸聲響徹全城。



27日，聯合國秘書長古特雷斯與蘇丹主權委員會主席兼武裝部隊總司令布爾漢通電話，呼籲在法希爾市實施為期一周的人道主義停火，以支持聯合國向當地被困民眾提供援助。布爾漢對此表示同意。但蘇丹快速支援部隊尚未就是否實施人道主義停火及上述襲擊事件作出回應。



為爭奪對北達爾富爾州的控制權，2024年5月以來，蘇丹武裝部隊聯合地方武裝，同蘇丹快速支援部隊在法希爾展開激戰。達爾富爾地區位於蘇丹西部，劃分為5個州，除北達爾富爾州外，目前該地區其他4個州均被蘇丹快速支援部隊控制。



2023年4月15日，蘇丹武裝部隊與蘇丹快速支援部隊在首都喀土穆爆發武裝衝突，戰火隨後蔓延至其他地區。持續兩年多的武裝衝突已造成蘇丹約2.97萬人喪生、超過1200萬人流離失所。