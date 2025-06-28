伊朗外長譴責特朗普言論對哈梅內伊“不敬”

中評社北京6月28日電／伊朗外交部長阿拉格齊28日譴責美國總統特朗普的言論對伊朗最高領袖哈梅內伊“不尊重和不可接受”。特朗普此前聲稱，他曾拯救哈梅內伊免遭殺害。



新華社報導，阿拉格齊28日凌晨在社交媒體X上發帖說：“如果特朗普總統真的想要達成協議，就應該放下對伊朗最高領袖哈梅內伊的不尊重和不可接受的語氣。”



阿拉格齊上述表態是針對特朗普此前在社交媒體“真實社交”上的貼文。特朗普說，他確切知道哈梅內伊的藏身之處，“但不會讓以色列或美國武裝部隊終結他的生命”。



特朗普還說，他曾在以伊停火生效前要求以色列撤回空襲戰機，把哈梅內伊“從死亡中拯救出來”。他還宣稱，最近幾天一直在努力爭取取消對伊朗的制裁。



以色列本月13日凌晨對伊朗實施大規模空襲後，以伊互相發動多輪襲擊。美國于美國東部時間21日空襲伊朗三處核設施，伊朗出於報復23日向美國駐卡塔爾的烏代德空軍基地發起導彈襲擊。24日，根據美方宣佈的時間表，以伊停火生效。



特朗普27日在白宮記者會上表示，如果情報顯示伊朗能夠將鈾濃縮至軍用級別，美國將“毫無疑問”再次轟炸伊朗。



同日，以色列國防部長卡茨在社交媒體X上說，他已指示以色列國防軍制定針對伊朗的行動計劃，以確保以色列的空中優勢，阻止伊朗核計劃和導彈計劃發展，並反擊伊朗的任何敵對行動。