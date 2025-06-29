台青：親身來到大陸才是最高效的交流方式

24位台灣青年乘車穿越遼闊壯美的大草原，探訪了生態寶庫額爾古納白樺林景區（中評社 葉佳怡攝） 中評社呼倫貝爾6月29日電（實習記者 葉佳怡）6月28日，24位台灣青年乘車穿越遼闊壯美的大草原，先後探訪了生態寶庫額爾古納白樺林景區、額爾古納國家濕地公園和展現蒙古族傳統文化的巴爾虎蒙古部落。一位台青表示，親身來到大陸、親自體驗大陸的人文才是最高效的交流方式。



關於此次內蒙古之行，他認為，大興安嶺和呼倫貝爾在台灣名氣很大，通過此次邊疆行，他有機會欣賞一望無際的大草原和山嶺，體驗到少數民族文化的生活習俗，拓展對大陸的認識。



他表示，台灣一些勢力妄圖對年輕人進行洗腦，儘管他們中大部分人從來沒有親身來過大陸，但卻一直在散播謠言，傳播大陸的負面輿論，使部分台灣民眾錯誤地認為“大陸十分落後、沒有發展”，甚至有所謂“大陸吃不起咸菜茶葉蛋、基礎設施糟糕、城市建設落後、交通不發達、人身自由和安全得不到保障”等荒謬說法。更離譜的是，這些偏激言論很多是在政論節目上發表的，可見污名化大陸是多麼猖狂。



在教育改革方面，他強調，台灣當局將中國歷史全部抹殺，大肆“去中國化”，大力污名化大陸，給年輕一代洗腦，使一些台灣民眾對大陸產生負面印象。他指出，更可怕的是，小孩子不能學習完整全面的中華文化歷史，這是一件很悲哀、很愚蠢的事情。



他表示，台灣的政治生態非常悲哀，現在正處於惡性循環中，當台灣民眾選擇站隊某一黨派後，就會盲目跟從黨派觀點，認為“衹有自己的黨派發表的言論才是正確的，其他的黨派發表的任何言論都是錯誤的”。他表示，一些台灣人標榜“自己討厭大陸”，但事實上，他們根本不知道自己在討厭什麼。



他認為，隨著社交媒體的發展，很多人通過發布小視頻、直播等方式展現真實的大陸。此外，他也認為，親身來到大陸、親自體驗大陸的人文才是最高效的交流方式，任何社交媒體都比不上親身來一趟。但是目前也存在交流壁壘，而這主要是源於民進黨的阻撓。

